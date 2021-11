Esperienza riparazioni Acer, un servizio eccellente

La cosa migliore da fare, lo diciamo sempre, è spendere un po’ di più per un prodotto di qualità e cercare di farlo durare il più a lungo possibile, secondo la buona norma chi più spende meno spende (che è sempre verissima). Nel caso di un computer portatile, in effetti, si può sperare di usarlo anche per 7-8 anni, ben oltre il periodo di garanzia.

È il caso del nostro Acer Swift SF-514 52T, il “nonno” dell’attuale Swift SF-514 55T, che potete comprare per circa €1.200. Un portatile solido, fantastico per la mobilità grazie a un peso inferiore un chilogrammo.

Ma dopo sei anni di utilizzo tutto l’usura può farsi sentire, e nel nostro caso è stata la tastiera a cedere. Un tasto in particolare, la E, che si staccava rendendo impossibile il lavoro. Non è certo una bella situazione, ma sono cose che capitano a volte. E non è il caso di disperarsi o di farne un dramma.

Il primo problema che ci si pone è se riparare il computer o cambiarlo. Spesso si sente dire che tanto vale cambiarlo, per quello che costa, ma non è vero. La nuova versione di questo computer costa più di €1.200, e volendo guardare anche prodotti più economici non scenderete sotto gli €800. Sostituire un tasto costa meno; molto meno.

Chiarita l’idea che “riparare conviene” dal punto di vista della spesa, c’è comunque l’ipotesi di restare senza computer per un po’ di tempo, finché la riparazione non è finita.

Stiamo parlando di una riparazione fuori garanzia, quindi in teoria non è necessario rivolgersi direttamente ad Acer. Noi abbiamo preferito chiamare il produttore per questo intervento, contando (sperando) sul fatto che avessero i pezzi necessari in magazzino. E, ovviamente, siamo anche convinti che i tecnici di Acer siano anche quelli più preparati a un intervento su un loro notebook. Abbiamo quindi avviato una procedura RMA (Return Merchandise Authorization).

Già, ma quanto tempo devo aspettare? Quanto a lungo posso resistere senza il mio computer? Non tutti hanno a disposizione un “muletto”, cioè un computer secondario con cui andare avanti a lavorare, mentre quello principale è in riparazione.

Ebbene, la buona, ottima notizia, è che con il servizio pickup di Acer abbiamo avuto tutto in meno di 48 ore. Il corriere di Acer ha ritirato il nostro Swift SF-514 52T un giovedì pomeriggio, e il lunedì mattina lo abbiamo ricevuto, riparato e pronto a riprendere il lavoro.

Certo, con una CPU Intel di ottava generazione e 8GB di RAM, non è il laptop più veloce del mondo, soprattutto se confrontato con un moderno top di gamma. Ma non è nemmeno lento, e il lavoro del redattore non richiede il massimo della potenza. Per una spesa davvero contenuta questo computer può durare ancora a lungo.

Il che è il punto centrale della situazione: comprare un buon prodotto, senza per questo andare sui modelli più costosi in assoluto, e poi farlo durare. Un portatile Windows come questo Acer Swift può durare diversi anni, se lo si tratta bene. E con un servizio di assistenza e riparazione efficiente, potrete allungarne ulteriormente la vita, riducendo il total cost of ownership e l’impatto ambientale.

Perché alla fine il dettaglio davvero importante è che l’unico vero modo per inquinare di meno è ridurre i consumi e la quantità di rifiuti che produciamo, e questo è ancora più vero per i rifiuti elettronici, noti anche come RAEE. Consumare di meno è possibile, se consumiamo meglio.

Riparare un computer come l’Acer Swift SF-514 52T significa un computer meno nelle discariche – oltre che più soldi in tasca – il che sarebbe già un’ottima ragione per preferire la riparazione. Aggiungeteci il fatto che Acer ritira e consegna un prodotto fuori garanzia in tempi brevissimi, e non dovrebbero servire altre motivazioni.