Esplora Risorse è uno dei programmi essenziali di Windows e permette di accedere a file e risorse del PC. Negli ultimi anni la concorrenza si è mossa molto in avanti, introducendo funzionalità innovative che offrono un vantaggio in termini di usabilità: non solo il Finder presente in macOS, ma anche i vari Nautilus, Dolphin, Nemo delle varie distribuzioni GNU/Linux integrano da anni funzionalità che solo in tempi recenti sono arrivate in Esplora Risorse di Microsoft. Basti pensare alla possibilità di aprire più schede esattamente come facciamo con i nostri browser internet, così da tenera aperte e a vista più cartelle.

Osservando i mock-up di quello che sarà il prossimo Esplora Risorse, Microsoft sembra aver imboccato la strada giusta. Le novità riguardano non solo l’aspetto visivo, ma anche l’introduzione di funzionalità destinate a incrementare la produttività.

i mock-up ottenuti dai colleghi di Windows Central rivelano che la nuova versione sarà caratterizzata da un nuovo layout della finestra e da una nuova visualizzazione di file e cartelle. Nuovi sono anche l’area di ricerca e il pulsante “Home” che rimanderà alla cartella utente; i pulsanti “nuovo”, “copia” e “incolla” si spostano più in basso, poco sopra il riquadro con file e cartelle, anche la sezione “file recenti ” viene rivista diventando un feed di file “consigliati”, presentati con miniature più grandi che renderanno più facile vedere quali sono i file suggeriti.

La nuova interfaccia di Esplora Risorse con la nuova sezione

Anche la barra laterale a sinistra verrà modernizzata con nuove icone più arrotondate, in linea col nuovo design di Windows 11, e offrirà una integrazione avanzata con Microsoft Office e OneDrive. Sarà ad esempio possibile visualizzare informazioni come e-mail o commenti di colleghi inerenti ad un file condiviso direttamente nel riquadro dei dettagli di quel file.

L'integrazione di Office e one drive renderà la produttività più semplice e veloce - Credit: Windows Central

Altre 2 funzioni probabilmente in arrivo saranno dedicate alle anteprime delle immagini, che potrebbero ingrandirsi per mostrare più dettagli al semplice passaggio del mouse, e alla possibilità di aggiungere tag ai file in maniera molto simile a quanto offerto dal Finder di macOS. Questo consentirebbe agli utenti di organizzare e classificare file specifici utilizzando parole chiave e colori.

Microsoft non ha comunicato quali di queste funzionalità arriveranno per certo nelle mani degli utenti, ma di certo sono tutte novità gradite che rendono Esplora Risorse più completo, funzionale e al passo con i tempi. Secondo Windows Central, il possibile rilascio di questo aggiornamento è previsto entro la fine del 2023, probabilmente con la release 23H2 di questo autunno.