Se state considerando l’acquisto di un notebook e state pensando di farlo tramite Euronics, è il momento ideale per agire! Il portale ha introdotto infatti un’ottima offerta che dà ai clienti la possibilità di acquistare un notebook oggi e ricevere un cashback fino al 50% del suo valore da utilizzare per l’acquisto del prossimo modello. In altre parole, è un incentivo a rimanere aggiornati con un notebook moderno nei prossimi anni, risparmiando notevolmente grazie al valore attribuito al vostro modello precedente.

Questa iniziativa sarà valida fino alla fine dell’anno, quindi avete tempo per decidere quale notebook acquistare oppure attendere un’offerta su uno dei modelli più interessanti, i quali devono comunque avere un prezzo minimo di 599,00€ per garantirvi il cashback. Una volta effettuato l’acquisto, dovrete registrare il vostro notebook sul portale Noteback entro 15 giorni. Successivamente, a partire dal dodicesimo mese dall’acquisto ed entro un massimo di 4 anni, potrete richiedere il cashback quando acquisterete un nuovo modello. L’importo del cashback potrà essere del 25%, 35% o 50%, a seconda se acquisterete un nuovo modello entro 4, 3 o 2 anni.

Noteback, chi dovrebbe approfittarne?

Considerando che il risparmio si applicherà al vostro prossimo acquisto, l’iniziativa “Noteback” dovrebbe suscitare interesse in tutti coloro a cui piace rimanere sempre al passo con le ultime novità o che pianificano di acquistare un nuovo portatile nei prossimi anni, indipendentemente dalla ragione. Questa offerta vi consentirà, infatti, di restare aggiornati con un nuovo notebook a un prezzo inferiore. Non importa se siete studenti che necessitano di un portatile per compiti scolastici e ricerche online o professionisti con esigenze specifiche per il lavoro, poiché l’unico requisito richiesto dal portale è l’acquisto di un notebook del valore minimo di 599,00€.

Non ci sono restrizioni particolari sulla scelta del modello, quindi avete la libertà di acquistare portatili tradizionali, convertibili o da gaming. Questo aumenta le vostre possibilità di risparmio immediato, in quanto potreste trovare più modelli a prezzi scontati entro la fine dell’anno. Vorremmo consigliarvi di tenere d’occhio il Lenovo Ideapad Gaming con RTX 3060 o il Medion Erazer Crawler E30, in particolare il secondo, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo anche senza ulteriori promozioni. Vi lasciamo il compito di scoprire il prezzo e le specifiche tecniche visitando la pagina del prodotto.

In definitiva, questa iniziativa può portare vantaggi a lungo termine, permettendovi anche di disfarsi del vostro vecchio notebook senza dover ricorrere alla vendita tradizionale, poiché sarà direttamente Euronics a ritirare il vostro usato. Per ulteriori dettagli sul regolamento ufficiale e per iniziare a valutare quale notebook potrebbe garantirvi un cashback fino al 50%, vi invitiamo a consultare la pagina promozionale.

