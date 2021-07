EVGA al lavoro sulla sua prima scheda madre AMD?

EVGA ha pubblicato un nuovo video teaser della durata di nove secondi, il quale suggerisce che la compagnia sia al lavoro sulla sua prima scheda madre basata sul chipset X570 di AMD. Indubbiamente si tratta di una mossa davvero sorprendente, dato che è risaputo che l’azienda abbia forti legami con NVIDIA e Intel, il che spiega perché, almeno sino ad ora, non ha mai prodotto motherboard per processori AMD o schede video Radeon.

Alcuni potrebbero obiettare che EVGA ha realizzato in passato schede madri per processori AMD, come la EVGA nForce 730a, ma, tecnicamente non erano vere e proprie schede madri completamente AMD poiché utilizzavano i chipset di NVIDIA. Stando al breve filmato, la motherboard farà parte della serie Dark, il che, salvo sorprese, implica che la scheda madre sarà chiamata EVGA X570 Dark. La compagnia è sempre stata prudente nella realizzazione di motherboard, di solito producendo solo uno o due modelli per ogni nuovo chipset.

I fan saranno felici di sapere che l’azienda sta finalmente lavorando a una scheda madre AMD, poiché ne chiedono a gran voce una da molto tempo. Ryzen 5000 è tra le migliori CPU sul mercato in questo momento, quindi EVGA ha colto l’occasione per fare il suo ingresso trionfale nel mondo AMD. Il socket AM4 è stato lanciato nel 2016, quindi EVGA è un po’ in ritardo rispetto ai suoi concorrenti. Tre generazioni di processori Zen hanno utilizzato AM4, il quale, ormai, si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita, dato che i Ryzen 5000 (Vermeer) saranno probabilmente gli ultimi processori che lo utilizzeranno. AMD ha annunciato una nuova generazione di chip Zen 3 con 3D V-Cache al Computex 2021, ma il produttore di chip non ha confermato se fossero per AM4.

Ora che EVGA ha abbracciato AMD almeno sul fronte delle schede madri, i tempi saranno maturi anche per offrire schede video Radeon?