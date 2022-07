Presentato lo scorso gennaio, il case open air EVGA E1 Chassis Frame è ora disponibile per l’acquisto. Realizzato in fibra di carbonio, questo particolare chassis si contraddistingue per avere la scheda madre sospesa tramite cavi d’acciaio ed è acquistabile in tre diversi kit.

E1 Chassis Frame non è di certo un prodotto economico. Costruito con materiali di qualità (la struttura, ad esempio, è realizzata interamente in fibra di carbonio a trama semplice 3K), ha un prezzo di partenza di 1.600 dollari, ma può arrivare sino a 4.999 dollari nel caso desideraste comprare altri componenti aggiuntivi. E1 Chassis Frame non è solo stato realizzato per offrire un’eccellente combinazione tra leggerezza e resistenza, ma sfoggia indubbiamente un design particolarmente elaborato, rendendolo davvero una vera e propria gioia per gli occhi.

Photo Credit: EVGA

Photo Credit: EVGA

I tre kit disponibili si differenziano, oltre che dal prezzo, anche dal numero di accessori inclusi, con l’E1 Bare Bones, proposto a ben 4.999,99 dollari, si avrà l’esperienza più completa possibile, dato che viene inclusa la potentissima scheda grafica EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, la motherboard EVGA Z690 Dark Kingpin e un alimentatore EVGA T2 da 1.600W. Ovviamente, nel caso si optasse per il kit base (a 1.599,99 dollari) sarà necessario acquistare anche i componenti veri e propri della propria build, quindi vale a dire processore, scheda madre, memorie RAM, scheda video e altro ancora.

Decisamente si tratta di una spesa piuttosto impegnativa ed EVGA E1 Chassis Frame non è certo adatto a tutte le tasche, ma sicuramente sarà un vanto per tutti i futuri utenti che riusciranno ad averne in casa un esemplare.

Qualche mese fa, era stato denunciato il furto di un carico di schede grafiche marchiate EVGA negli Stati Uniti, le quali sono poi ricomparse molto lontano dalla sua destinazione prevista, cioè in Vietnam. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.