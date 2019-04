EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN disponibile, scheda e prezzo mostruosi

Una scheda video creata da e per gli overclocker la nuova EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN, disponibile negli Stati Uniti a 1900 dollari.

EVGA ha presentato la GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN, scheda video di punta ideata dal noto overclocker Vince “KINGPIN” Lucido. A differenza delle passate generazioni, questa edizione esce di fabbrica con già a bordo una soluzione di raffreddamento a liquido a circuito chiuso all-in-one.

GPU e memoria sono raffreddati dal cold-plate di questo CLC, mentre un dissipatore di calore dedicato in rame raccoglie il calore prodotto dal VRM. Il tutto è poi raffreddato da una ventola da 100 mm.

Il radiatore del sistema a liquido ha dimensioni di 240 x 120 mm, ed è raffreddato da due ventole ad alto flusso d’aria incluse. Per gli amanti del raffreddamento a liquido fai da te, EVGA vende separatamente un waterblock full coverage Hydro Copper. KINGPIN Cooling potrebbe inoltre vendere dei tolotti dedicati al raffreddamento ad azoto liquido della GPU.

Il circuito stampato di questa RTX è stato progettato dal leggendario modder Illya “TiN” Tsemenko, ed è formato da 12 strati, con un’elevata dispersione di tracce elettriche e di segnale per ridurre al minimo le interferenze.

Un VRM a 16 + 3 fasi alimenta la scheda, creata con alcuni tra i componenti più costosi che l’industria possa offrire. Il VRM prende energia da tre connettori di alimentazione PCIe a 8 pin. Tramite uno switch è possibile passare manualmente tra tre BIOS a scopo di ripristino oppure per abilitare un BIOS già ottimizzato.

Questa GPU è inoltre provvista di un display OLED sulla parte superiore che mostra informazioni e diagnostica in tempo reale, anche se è programmabile per mostrare qualsiasi cosa.

Il display consente inoltre di controllare i diversi domini di tensione della scheda senza dover collegare il proprio multimetro grazie al supporto EVBot e Probe-IT.

L’overclock di fabbrica non è rilevante, con un GPU Boost a 1770 MHz e una memoria a 14 Gbps, tuttavia nessuno compra una scheda simile per lasciarla alle sue frequenze di fabbrica. Al momento la EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN è disponibile esclusivamente per gli Associate Members di EVGA a un prezzo di 1.900 dollari negli Stati Uniti.