EVGA implementa un sistema a code per ordinare le nuove schede GeForce RTX 30

Nonostante siano trascorse alcune settimane dal lancio di RTX 3080 e RTX 3090, la disponibilità delle schede grafiche rimane ancora un grosso problema. Per stessa ammissione di NVIDIA, è probabile che la situazione duri sino al 2021, e questa non è una buona notizia, specialmente per la presenza di alcun persone che utilizzano bot che acquistano qualsiasi esemplare non appena compare sui siti dei maggiori rivenditori. Ma EVGA ha escogitato una soluzione creativa per dare a tutti una giusta possibilità: la classica coda.

Infatti, Jacob Freeman ha pubblicato sul sito ufficiale della compagnia il seguente messaggio:

Abbiamo apportato alcune modifiche al processo di checkout per gli ordini su EVGA.com relativi alle schede grafiche della serie RTX 30. Ora utilizziamo un sistema di notifica basato sulle code. Per registrarvi, utilizzate il pulsante di notifica sul prodotto per il quale desiderate ricevere l’avviso. Tutti coloro che hanno già utilizzato il pulsante di notifica in precedenza sono già stati inseriti. Una volta che il prodotto sarà disponibile (e sarà il vostro turno di acquisto), riceverete un’e-mail sicura che vi consentirà di comprarlo. Tenete in considerazione che avrete cinque ore per effettuare l’ordine. Una volta terminato questo periodo di tempo, il prodotto tornerà disponibile nuovamente nel sistema di coda. Inoltre, facciamo notare che l’indirizzo e-mail utilizzato per il sistema di notifica DEVE CORRISPONDERE a un’e-mail associata ad un account EVGA. Se un account non sarà disponibile con quell’e-mail, sarà necessario crearne uno prima di poter acquistare. Questo sistema sarà impiegato inizialmente sullo store americano e stiamo valutando il suo utilizzo anche in altre regioni.

Il product management director di EVGA, Jacob Freeman, ha anche tenuto attivamente la comunità aggiornata sugli ordini della serie RTX 30 tramite il proprio account Twitter, svolgendo davvero un lavoro eccezionale.

Recentemente EVGA ha presentato anche la scheda di acquisizione video esterna XR1, la prima al mondo ad essere certificata da OBS per l’utilizzo con il proprio software. Dotata di passthrough e funzionalità avanzate, è un accessorio che non può mancare nell’arsenale degli streamer.