EVGA presenta Nu Audio, una scheda audio interna che promette una resa fedele e grande qualità

Al CES di Las Vegas EVGA ha annunciato Nu Audio, la sua prima scheda audio. È pensata principalmente per i videogiocatori, offre l’ormai immancabile illuminazione RGB ed è stata sviluppata in collaborazione con Audio Note, azienda inglese con oltre trent’anni di esperienza.

Per sviluppare Nu Audio le due aziende hanno usato componenti digitali e analogici di massima qualità e alcune soluzioni brevettate da Audio Note. Troviamo ad esempio un dissipatore passivo in rame, un controller del volume Maxim Independent Headphone Amp e un DAC AKM AK4493. Per un elenco dettagliato dei componenti, vi rimandiamo alla pagina del sito EVGA.

Grazie ad un hardware di tutto rispetto, EVGA promette di offrire audio di qualità studio ed esperienze di gioco il più vicine possibile alla realtà. La scheda si interfaccia con il computer tramite PCIe 2.0 x1 e alimentazione SATA, ed è compatibile sia con Windows 7 che con Windows 10.

Come detto, non manca l’illuminazione RGB ed è possibile scegliere tra dieci preset, sincronizzare i led con l’audio oppure spegnerli. Per quanto riguarda le porte, troviamo un ingresso e un’uscita audio, l’ingresso per il microfono, l’uscita S/PDIF e il jack per le cuffie.

EVGA offre anche il Nu Audio Software, programma tramite cui è possibile gestire le uscite della scheda, creare profili di equalizzazione e controllare gli RGB. La scheda sarà disponibile dal 16 gennaio, ma EVGA non ha ancora comunicato a che prezzo.