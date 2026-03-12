Il lancio del MacBook Neo di Apple ha innescato un dibattito inatteso nel mondo tech, riportando alla luce una delle vicende più controverse della storia di Microsoft: il fallimento di Windows 8 e di Surface RT. A innescare la riflessione è stato Steven Sinofsky, ex responsabile della divisione Windows di Microsoft dal 2009 al 2012, che ha definito il nuovo portatile Apple «un computer che ridefinisce i paradigmi», lasciandosi andare a una malinconia tecnica dai risvolti storici notevoli. Le sue parole aprono uno squarcio su cosa avrebbe potuto essere Microsoft nel segmento dei dispositivi basati su architettura Arm, se la strategia originale non fosse collassata su se stessa più di un decennio fa.

Sinofsky fu l'architetto principale dietro il primo Surface RT — un dispositivo lanciato a 599 dollari equipaggiato con un SoC mobile e una versione di Windows chiamata Windows RT — e dietro la piattaforma Windows 8 nel suo complesso. Si trattò del primo tentativo concreto di Microsoft di portare Windows su processori Arm, una visione ambiziosa che si scontrò duramente con la realtà del mercato: l'ecosistema applicativo era quasi inesistente, gli sviluppatori si rifiutarono di abbracciare il nuovo modello e l'utenza reagì con ostilità alla rottura con l'interfaccia classica di Windows. Il risultato fu un insuccesso commerciale clamoroso, che costò a Sinofsky il posto in azienda, con un "pensionamento" arrivato poco dopo il lancio di Windows 8.

Ciò che emerge dal suo intervento pubblico recente è però una narrativa tecnica molto precisa. Sinofsky sostiene che l'errore non stava nella visione strategica — portare Windows su Arm come sostituto, non come alternativa, all'architettura x86 — ma nell'incapacità di trascinare l'ecosistema degli sviluppatori verso un nuovo modello applicativo abbastanza rapidamente. «Sapevamo che non c'era modo di rendere sicuro il vecchio modello applicativo di Windows, né di renderlo efficiente dal punto di vista energetico», ha scritto Sinofsky, aggiungendo che quel modello era stato progettato per un'era diversa. La direzione era chiara: separare nettamente il mondo x86 da quello Arm e costruire qualcosa di nuovo, non un doppio binario permanente.

«Sono certo che, se avessimo continuato e fossero riusciti a convincere gli sviluppatori a costruire nuove app, in pochi anni ci saremmo trovati esattamente nella posizione in cui si trova oggi il MacBook Neo.»

Il parallelismo con la situazione attuale è illuminante sotto il profilo tecnico. Apple ha impiegato anni per costruire l'ecosistema intorno ai suoi SoC della serie M — dalla transizione iniziale con Apple M1 nel 2020 fino alle generazioni successive — lavorando in parallelo sull'ottimizzazione delle applicazioni native e sugli strumenti di traduzione binaria come Rosetta 2. Microsoft, al contrario, non riuscì a creare quella massa critica di software nativo per Arm in tempi utili, e Windows on Arm è rimasto per oltre un decennio un percorso secondario rispetto a x86, esattamente l'opposto di ciò che Sinofsky aveva in mente. Oggi, con i Copilot+ PC basati su Snapdragon X Elite e la nuova generazione di chip Arm per Windows, quella visione sembra tornare d'attualità, ma con un ritardo storico di oltre dieci anni.

Sinofsky spinge la sua riflessione oltre, affermando con certezza che, se la strategia originale avesse avuto il tempo di maturare, Microsoft avrebbe sviluppato non solo un dispositivo portatile con tastiera, ma anche un all-in-one desktop e la connettività cellulare integrata — quest'ultima già implementata a livello di codice al tempo di Surface RT. Si tratta di caratteristiche che oggi ritroviamo diffuse nei dispositivi Windows moderni e, ovviamente, nei Mac di Apple. La traiettoria hardware era chiara già allora: l'esecuzione fu il problema, non la direzione.

Nel chiudere il suo intervento, Sinofsky ha voluto rendere omaggio al team di Windows 8, definendolo quello che «ha consegnato più funzionalità in una singola versione, nei tempi previsti, rispetto a qualsiasi altro team Windows prima o dopo». Un giudizio che ribalta parzialmente la narrazione dominante secondo cui Windows 8 fu un disastro senza attenuanti. Dal punto di vista tecnico e strategico, l'analisi di Sinofsky invita a separare l'esecuzione — indubbiamente fallimentare sul piano commerciale — dalla visione di lungo periodo, che il mercato ha poi validato attraverso il successo di Apple Silicon e il ritorno di interesse per Windows on Arm.