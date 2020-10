ExpressVPN e LogMeIn insieme per LastPass

Come abbiamo avuto modo di ripetere più volte, il mercato delle VPN è ormai talmente saturo da richiedere costanti upgrade ai fornitori dei servizi. Questa logica non risparmia nemmeno uno dei leader del segmento, come ExpressVPN, che, ha di recente stretto un accordo di partnership con la bostoniana LogMeIn.

In base a questo accordo, tutti gli utenti che abbiano già sottoscritto o che sottoscriveranno in futuro un abbonamento Premium al servizio LastPass, una delle utility più scaricate per la gestione centralizzata delle password, godranno anche di un periodo di prova di 30 giorni del servizio ExpressVPN.

In effetti è uno dei periodi di prova gratuiti più lunghi tra quelli disponibili sul mercato e, sendo che ExpressVPN è una delle Virtual Private Network più performanti, la cosa non potrà non fare felici i numerosissimi utenti LastPass (sono in tutto 25,6 milioni nel mondo, anche se questo dato include anche i fruitori della versione gratuita).

La cosa ha oltretutto molto senso in termini di sicurezza, perché così alla crittografia con cui sono già protette tutte le password gestite da LastPass, si aggiunge ora anche la crittografia di ExpressVPN, che protegge i clienti da possibili leak delle reti locali, o da attacchi maligni in Rete.

Come aderire a quest’offerta, se siete già utenti paganti LastPass? Molto semplice: non dovete far altro che loggarvi e, nel menu laterale destro, cliccare sulla nuova voce security dashboard. La vostra mail verrà condivisa automaticamente con il team di Express VPN, che vi invierà un messaggio dedicato, con le istruzioni per redimere i 30 giorni di servizio gratuiti.

Il vicepresidente di LogMeIn, Dan DeMichele, ha così descritto il senso di questa partnership: “I nostri utenti ci hanno fatto capire chiaramente che apprezzano il valore della privacy e della sicurezza che una VPN può offrire, perciò siamo felicissimi di allearci con ExpressVPN per fornire loro questa ulteriore protezione. Abbiamo scelto ExpressVPN per via del loro livello di sicurezza, dell’affidabilità, velocità e facilità di utilizzo e per il fatto che condividono con noi la passione e l’impegno nell’aiutare i consumatori a proteggere le loro vite online.”

Se ancora non disponete di una VPN questa è senz’altro un’ottima occasione per toccare con mano quanto un servizio di questo tipo possa essere fondamentale, con i tempi che corrono.

» Clicca qui per sottoscrivere Express VPN