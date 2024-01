ExpressVPN: sicurezza insuperabile con uno sconto del 49% e 3 mesi gratis

Quando si esamina una VPN, due aspetti rivelano l'efficacia di un servizio: le funzionalità offerte e la capacità di salvaguardare la privacy online degli utenti. In questo contesto, ExpressVPN emerge come una delle VPN più robuste e complete. Attualmente questo servizio si distingue anche per un'offerta vantaggiosa, che consiste in uno sconto del 49% sull'abbonamento annuale, arricchito da 3 mesi gratuiti. Con questa promozione, l'abbonamento a ExpressVPN è ora disponibile al costo mensile ridotto di solo 6,34€ rispetto al prezzo standard di 12,30€, permettendo così un risparmio significativo senza compromettere la qualità del servizio.

Vedi offerta su ExpressVPN

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Come le migliori VPN, ExpressVPN è ideale per una vasta gamma di utenti che cercano un modo per salvaguardare la propria privacy online, che potrebbe essere soggetta a pericoli anche quando meno ci si aspetta. Nonostante potrebbero essere rare le volte in cui vi connettete a reti Wi-Fi pubbliche, vale la pena sottolineare che una buona VPN protegge i vostri dati da possibili intrusi anche dalla vostra rete internet domestica, la quale non è detto che è sempre sicura.

Se siete poi tra coloro che viaggiano spesso, anche all'estero, e avete poco tempo per guardare film e serie TV nella vostra lingua originale, potrete usare ExpressVPN per accedere agli stessi contenti streaming che vedreste dall'Italia, con il vantaggio di vederli in italiano da qualunque parte del mondo. Questo si ripercuote anche sui siti web e su tutto ciò che potrebbe essere bloccato da paesi diversi dal vostro.

Un altro vantaggio di ExpressVPN, che non sempre si trova su altri servizi simili, è la semplicità con cui potrete installare la VPN su un router, in quanto il processo di installazione avviene in automatico. Concludiamo dicendo che l'attuale sconto del 49%, abbinato a 3 mesi extra, è anche tra i più alti di sempre per quanto riguarda questa VPN, un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questa offerta.

Vedi offerta su ExpressVPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!