Extender 4K HDMI by Techly con Connessione fino a 70m

TECHly da sempre sviluppa tecnologie all’avanguardia, pratiche e funzionali, rispondendo alle diverse esigenze del mercato. In particolare, il nuovo Amplificatore Extender, permette di trasportare il segnale audio-video in alta definizione su lunghe distanze da qualsiasi dispositivo HDMI, come per esempio lettori Blu-ray, Pc o decoder verso un display.

Ideale per applicazioni in ambito aziendale, conferenze, home entertainment e sistema di monitoraggio.

Dal design tecnico e compatto, con dimensioni 106, 36×98, 73×26,19 mm, IDATA EXT-676E è in grado di estendere in maniera nitida e stabile il segnale HDMI fino a 70 metri con una risoluzione 4K, utilizzando un solo cavo di rete, Cat.6, 6a, 7.

Può connettere un’unica sorgente video ad un solo dispositivo, supportando una connessione punto punto, ed è compatibile con gli standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2, per offrire una trasmissione protetta di contenuti in alta definizione ed assicurare una ricezione di qualità.

Il dispositivo firmato Techly permette un trasferimento dati fino a 18 Gbps, garantendo zero latenza e segnali non compressi (Yuv 4:4:4), e supporta HDR (High Dynamic range). Inoltre, grazie alla funzione passback IR bidirezionale consente il controllo da remoto di una sorgente e display, non raggiungibile direttamente dal relativo telecomando. I segnali infrarossi vengono, quindi, captati dall’unità ricevente e poi inviati al trasmettitore, che a sua volta li trasmetterà alla sorgente tramite un blaster IR (incluso nella confezione).

Entrambi, trasmettitore e ricevitore, sono dotati di una porta HDMI in uscita, una porta Ethernet RJ45, un ingresso DC5V-12V per l’alimentatore e un connettore 3,5 millimetri, per collegare le unità ad infrarossi. In più, il trasmettitore presenta un’ulteriore porta HDMI in ingresso, per connettere il dispositivo sorgente, mentre l’unità di ricezione è provvista di un’uscita S/Pdif per estrarre l’audio digitale e trasmetterlo ad amplificatore dolby surround. Possono gestire un flusso video con una risoluzione 4K@60Hz e formati audio di tipo Dolby Digital plus, Dolby True HD e Dolby Digital e Dolby atmos.

Per una maggior sicurezza e praticità, l’amplificatore Extender 4K HDMI è stato realizzato con sistema di protezione da fulmini, sovratensioni e antistatiche ed è stato progettato per essere installato e gestito con facilità dall’utente.