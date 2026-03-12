Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla EZVIZ C6N, la telecamera Wi-Fi interna con risoluzione 1080p Full HD e rotazione a 360°. Dotata di visione notturna intelligente, audio bidirezionale, tracciamento del movimento e compatibilità con Alexa, è la soluzione ideale per sorvegliare la propria casa. Ora disponibile a soli 39,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 20%.

EZVIZ C6N, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ C6N è la soluzione ideale per chi desidera tenere sotto controllo la propria abitazione con un budget contenuto. È particolarmente consigliata a famiglie con bambini piccoli, che possono utilizzarla come baby monitor avanzato, e a chi vive da solo e vuole monitorare gli spazi interni da remoto. Grazie alla rotazione a 360° e alla risoluzione Full HD 1080p, copre ogni angolo della stanza senza punti ciechi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una sorveglianza completa e affidabile.

Chi è già inserito nell'ecosistema Amazon Alexa troverà questa telecamera perfettamente integrata, potendo gestirla tramite comandi vocali. Il tracciamento automatico del movimento e la visione notturna intelligente la rendono adatta anche a chi vuole protezione continua senza intervento manuale. A 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale, rappresenta un acquisto conveniente per chiunque voglia iniziare a proteggere casa propria con tecnologia moderna e versatile.

La EZVIZ C6N è una telecamera Wi-Fi per interni con risoluzione 1080p Full HD e rotazione a 360°. Offre visione notturna Smart IR, tracciamento automatico del movimento, audio bidirezionale e compatibilità con Alexa. Supporta microSD fino a 256 GB.

Vedi offerta su Amazon