Su Amazon è disponibile l'EZVIZ CP4, il campanello digitale con schermo tattile a colori da 4,3'' dotato di videocitofono senza fili e batteria ricaricabile da 4600 mAh. Grazie al rilevamento del movimento PIR e all'audio bidirezionale, la sicurezza della vostra casa sarà sempre garantita. Oggi lo trovate a soli 119,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 169,99€.

EZVIZ CP4, chi dovrebbe acquistarlo?

EZVIZ CP4 è il videocitofono ideale per chi desidera migliorare la sicurezza domestica senza ricorrere a installazioni complesse. È particolarmente consigliato a famiglie con anziani e bambini, grazie al grande schermo tattile da 4,3'' intuitivo e facile da usare. Chi vive da solo o trascorre molte ore fuori casa troverà nell'audio bidirezionale e nelle notifiche in tempo reale uno strumento prezioso per gestire gli accessi in totale sicurezza, anche a distanza.

Con una batteria da 4600 mAh e autonomia fino a 90 giorni, il CP4 elimina il fastidio delle ricariche frequenti, rendendolo perfetto per chi cerca praticità. Il rilevamento PIR combinato con il riconoscimento delle forme umane riduce i falsi allarmi, mentre la risoluzione 1080p Full HD e il campo visivo da 166° garantiscono immagini nitide e senza angoli morti. Attualmente disponibile su Amazon a 119,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 29%, rappresenta un'occasione eccellente per chi vuole investire nella propria sicurezza domestica.

EZVIZ CP4 è un videocitofono digitale senza fili con schermo tattile a colori da 4,3'', batteria ricaricabile da 4600 mAh (fino a 90 giorni in standby), visione 1080p FHD a 166°, rilevamento PIR e audio bidirezionale.

Vedi offerta su Amazon