Facebook ha da poco aggiornato le proprie normative sul feedback della community allo scopo di intervenire su un problema alquanto diffuso, ovvero quello delle recensioni false sulle pagine aziendali.

L’azienda ha deciso di intervenire in modo più strutturato non solo contro le recensioni negative considerate “dolose“, ovvero quelle lasciate appositamente per indurre l’azienda a rimborsare un prodotto o compensare l’utente con omaggi gratuiti al fine di mantenere una buona reputazione, ma anche quelle eccessivamente positive e/o molto vaghe che potrebbero essere il frutto di un accordo tra l’azienda e l’utente stesso. In alcuni casi, infatti, l’utente potrebbe ricevere un incentivo di varia natura (denaro, buoni sconto, prodotti gratuiti) in cambio di una recensione positiva, e questo può ovviamente fuorviare altri utenti, soprattutto quando il prodotto in questione non è all’altezza della sua recensione.

Photo Credit: Pexels

Il giro di vite di Facebook sulle recensioni discutibili riguarda anche quelle totalmente fuori tema, incluse quelle che riportano immagini esplicite o inappropriate e quelle catalogabili come spam.

Sebbene il social network intervenisse già in caso di recensioni potenzialmente in contrasto con le normative della piattaforma, le nuove regole sono state messe per iscritto, per garantire feedback autentici e affidabili, come spiegato da Facebook stessa. Le conseguenze per chi violerà le normative spaziano dalla rimozione della review al ban dai prodotti e dalle funzioni di Meta, fino alla sospensione e alla rimozione dell’account Facebook.

La questione delle recensioni false non è una novità né sulla piattaforma Meta, né altrove. Ad esempio, già da diversi anni Amazon cerca di regolamentare le recensioni degli utenti. Resta da vedere in che misura le aziende riusciranno ad arginare il problema.

In ogni caso, quando si vuole acquistare un prodotto o un servizio di cui si nutrono dei dubbi, è sempre bene cercare recensioni su diversi siti, e non limitarsi ad Amazon o Facebook. Un buon punto di partenza può essere TrustPilot, ma è sempre bene confrontare più opinioni.