Stando ad un documento interno ottenuto da MotherBoard, e successivamente ripreso da Engadget, gli ingegneri del team Ad And Business Product di Facebook hanno scritto un rapporto lo scorso anno rivolto verso i piani alti dell’azienda, nel quale spiegavano come affrontare il sempre crescente numero di regolamentazioni inerenti al trattamento dei dati dei paesi di tutto il mondo.

A quanto pare, è piuttosto diffusa la preoccupazione che la società non sia in grado di gestire adeguatamente i dati inerenti ai suoi circa 1,9 miliardi di utenti. Gli ingegneri hanno messo in guardia l’azienda, scrivendo che:

Non abbiamo un adeguato livello di controllo su come i nostri sistemi utilizzano i dati e quindi non possiamo fare cambiamenti controllati di politica o impegni esterni come ‘non useremo i dati X per lo scopo Y. Eppure, questo è esattamente ciò che i regolatori si aspettano che facciamo, aumentando il nostro rischio di errori e dichiarazioni errate.

In particolare, Facebook non utilizza sistemi “closed-form” e questo implica un mescolamento di dati first-party, third-party e sensibili. Per meglio dar comprendere questo concetto, gli autori di questo rapporto hanno spiegato che sarebbe come “versare una bottiglia di inchiostro in un lago e cercare di rimetterlo successivamente nella bottiglia“. Fino ad ora, l’azienda ha cercato di affrontare le varie regolamentazioni, come il GDPR dell’Unione Europea e il California Consumer Privacy Act, uno alla volta, ma sarà piuttosto difficile conformarsi a tutte le regolamentazioni esistenti sul pianeta.

Un portavoce della società ha affermato a Motherboard: