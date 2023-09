Microsoft ha annunciato la graduale eliminazione dei driver di stampa di terze parti disponibili attraverso Windows Update. Questa transizione mira a semplificare il processo di installazione dei driver e a promuovere l’uso delle app di supporto alla stampa distribuite tramite il Microsoft Store. I risultati potrebbero però essere molto diversi.

La transizione verso questo nuovo approccio è iniziata con la versione 21H2 di Windows 10 ed è destinata a continuare con la versione 23H2 di Windows 11. Questa mossa strategica di Microsoft trasformerà il modo in cui gli utenti accedono e aggiornano i driver di stampa sui loro sistemi operativi Windows.

Microsoft ha delineato un calendario completo per la graduale eliminazione dei driver di stampa legacy v3 e v4:

Settembre 2023: Microsoft annuncia ufficialmente la fine del piano di assistenza per i driver di stampa legacy di terze parti per Windows 2025: nessun nuovo driver di stampa verrà pubblicato su Windows Update. Tuttavia, i driver di stampa esistenti disponibili su Windows Update possono ancora ricevere aggiornamenti 2026: l’ordine di classificazione dei driver di stampa sarà modificato per dare priorità al driver di classe Windows IPP inbox 2027: ad eccezione delle correzioni relative alla sicurezza, gli aggiornamenti dei driver di stampa di terze parti non saranno più consentiti. Gli utenti potranno installare i driver di stampa di terze parti esistenti da Windows Update o utilizzare i programmi di installazione dei produttori di stampanti

Inoltre, Microsoft continuerà a supportare le stampanti esistenti già firmate attraverso il Windows Hardware Compatibility Program (WHCP), anche dopo la conclusione del piano di assistenza. In questo modo si garantisce che gli utenti possano ancora accedere a questi driver e installarli quando necessario.

Uno dei vantaggi principali di questo nuovo approccio è la semplificazione della distribuzione dei driver per i produttori di stampanti. Invece di accorpare i driver con gli aggiornamenti di Windows, i produttori possono ora creare applicazioni di supporto alla stampa utilizzando il framework di sviluppo Universal Windows Platform (UWP). Queste app possono essere rese disponibili attraverso il Microsoft Store, offrendo agli utenti un’esperienza di driver personalizzata e aggiornata.

Questo cambiamento riduce il carico di lavoro dei produttori, che devono sviluppare le loro soluzioni di driver una sola volta, garantendo la compatibilità con tutte le versioni di Windows supportate. Inoltre, consente agli utenti di trovare e installare facilmente i driver di stampa più recenti da una posizione centralizzata, il Microsoft Store.

La strategia a lungo termine di Microsoft è chiara: i driver per stampanti di terze parti non saranno più distribuiti tramite Windows Update una volta concluso il piano di assistenza. Gli utenti si affideranno invece alle app di terze parti e ai pacchetti di installazione dedicati forniti dai produttori di stampanti. Sempre che questi decidano di continuare a distribuirli sui propri siti e supportino per lungo tempo le nuove app e i vari software dedicati.

Fino ad ora Windows Update era una salvezza per chi non voleva o non riusciva a recuperare i driver più recenti dai siti web dei produttori, i quali non hanno uno storico immacolato per quanto riguarda il supporto a lungo termine dei propri prodotti. Vista la futura frammentazione che attende il mondo dei driver delle stampanti, staremo a vedere come andrà a finire…