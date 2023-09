Microsoft è pronta a introdurre alcune novità, piccola di certo utili e interessanti, nei prossimi aggiornamenti di Windows 11. Stavolta quindi ciò di cui vi parleremo tra poco non ha a che fare con Microsoft PowerToys, software che ultimamente è stato protagonista delle funzioni migliori aggiunte al sistema operativo della casa di Redmond.

A breve, tutti gli iscritti al programma Windows Insider potranno avere accesso alla funzione di riconoscimento del testo (OCR) all’interno dello Strumento di Cattura, che permette di riconoscere il testo negli screenshot e ne facilita parecchio il copia-incolla. La funzione è già presente in altri sistemi operativi, come ad esempio macOS, ed è un’aggiunta gradita a Windows dato che semplifica parecchio la vita quando si scansiona un documento da cui bisogna recuperare velocemente dei dati.

Contestualmente, con lo Strumento di Cattura si potranno anche nascondere velocemente alcune parti di una schermata, nel caso in cui si vogliano celare delle informazioni, come ad esempio dati sensibili che non si vogliono divulgare.

Credit: Microsoft

Altra novità a cui avranno presto accesso gli Insider riguarda l’applicazione Collegamento al telefono: ogni volta che si scatterà una foto si riceverà una notifica, che consentirà di aprire l’immagine ed editarla direttamente sul proprio PC attraverso l’app.

Come di consueto, i primi utenti Windows Insider a ricevere queste novità saranno quelli iscritti al programma Dev e Canary, mentre gli altri lo riceveranno in un secondo momento. Non si ha ancora una data certa, ma è probabile che l’aggiornamento sarà disponibile nelle prossime settimane.