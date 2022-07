Tramite una comunicazione ufficiale pubblicata sul proprio sito web ufficiale, la nota azienda di telecomunicazioni Fastweb ha annunciato che, a partire dal prossimo 12 settembre, bloccherà l’uso della porta TCP 25 in uscita per tutte le connessioni. Circa un anno fa, Fastweb aveva introdotto questa modifica solo per gli utenti con indirizzo IP dinamico, ma, tra circa un mese e mezzo, saranno coinvolte anche le persone con IP statico.

Nel caso non ne foste a conoscenza, la porta TCP 25 veniva solitamente utilizzata per collegarsi al server SMTP allo scopo di inviare le e-mail. Tuttavia, da molto tempo viene consigliato di usare un sistema con cifratura dei dati per massimizzare la sicurezza. Infatti, solitamente sulla porta TCP 25 viaggiano username e password in chiaro, lasciando aperta la possibilità a eventuali individui malintenzionati di intercettare e memorizzare i dati, così da ricevere e inviare messaggi di posta al posto dell’utente preso di mira, senza considerare il fatto che anche il contenuto stesso delle e-mail potrebbe essere modificato a piacimento.

Credit: Foto di Markus Spiske da Pexels

Proprio nell’ottica di aumentare la sicurezza dei propri utenti e limitare eventuali problematiche di spam, Fastweb ha annunciato che, dalla data del 12 settembre 2022, saranno progressivamente coinvolte nel blocco in uscita della porta TCP 25 anche le connettività ADSL, FTTN, VULA, BITSTREAM NGA, FTTH e FTTH NGN GPON con IP pubblico statico.

Inoltre, consiglia di utilizzare in alternativa le seguenti porte, ritenute più sicure in quanto per poter essere utilizzate è richiesta l’autenticazione SSL/TLS:

TCP 587

TCP 465

TCP 2525

Si suggerisce inoltre di utilizzare smtp.fastwebnet.it come server di uscita. Sia in questo caso, sia nell’ipotesi in cui sia invece necessario utilizzare server SMTP esterni, la configurazione sul client di posta deve essere modificata, in modo da utilizzare SMTP su SSL operanti su porte alternative e/o porta 587/TCP.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di supporto Fastweb, che potete raggiungere al seguente indirizzo.