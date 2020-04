FCC libera nuove frequenze per il Wi-Fi 6 dando vita al Wi-Fi 6E

Tramite un comunicato, la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC), agenzia governativa degli Stati Uniti d’America, annuncia di aver votato e stabilito le regole per ciò che darà una boccata d’aria fresca alle frequenze utilizzabili per il Wi-Fi, dando vita al Wi-Fi 6E.

Il nuovo standard Wi-Fi 6 potrà così operare in uno spazio di frequenza aggiuntivo di 1200 megahertz sulla banda dei 6GHz (5925 – 7125 GHz) e ciò dovrebbe garantire il raggiungimento di prestazioni due volte e mezzo superiori all’attuale situazione. Oltre gli ovvi vantaggi che deriveranno da ciò nello sviluppo dei dispositivi connessi, aprire la banda dei 6GHz per un uso esente da licenza, aumenterà di ben cinque volte lo spettro disponibile per la connessione Wi-Fi, aiutando a portare il mondo di internet in quelle comunità rurali dove ancora la tecnologia ha difficoltà a diffondersi.

La banda 6Ghz è attualmente occupata da altri servizi, ad esempio quelli per la pubblica sicurezza, ma i vari dispositivi potranno operare nello stesso spettro grazie a regole precise che impediranno eventuali interferenze. Per quanto riguarda le connessioni al chiuso di bassa potenza, queste potranno sfruttare tutti i 1200MHz a disposizione, mentre le connessioni di potenza standard sfrutteranno solo 850MHz all’interno della banda. Ulteriori proposte riguardano l’opportunità di consentire anche ai dispositivi a bassissimo consumo (come i wearable) di operare nei 6GHz ed eventualmente si prenderanno provvedimenti per rivedere il valore di effettiva potenza a cui potranno operare i dispositivi definiti “low-power”.

Con questa nuova approvazione, la FCC si augura di poter espandere e rendere disponibile la connettività a tutti gli statunitensi, congiuntamente allo sviluppo di nuove tecnologie e servizi resi difficilmente realizzabili dagli standard precedenti.