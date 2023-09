Con l’arrivo di ottobre, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, è naturale aspettarsi ottime opportunità per le VPN. Una di queste opportunità è già attiva e rimarrà disponibile fino al 26 ottobre, ed è legata a Cyberghost VPN. In occasione appunto del 20° anniversario della sicurezza informatica, questo famoso provider ha introdotto uno straordinario sconto dell’82% sul suo piano biennale, che include anche 2 mesi aggiuntivi nell’abbonamento. Questo significa che potrete godere del prezzo scontato per ben 26 mesi invece dei tradizionali 24.

Quello che normalmente costerebbe 11,99€ al mese sarà ora disponibile a soli 2,19€ al mese, portando il costo complessivo a soli 56,94€ al termine dell’abbonamento. Prima di considerare altre opzioni, è importante sottolineare che questa offerta non riguarda una VPN qualsiasi, ma una delle migliori negli ultimi anni. La nostra recensione completa vi fornirà tutte le informazioni necessarie, compresi test sulla privacy, sulle prestazioni e sulla facilità di configurazione, per risolvere eventuali dubbi a riguardo.

Cyberghost VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

In linea generale, CyberGhost VPN rappresenta la scelta ideale per chiunque desideri garantirsi una connessione internet più sicura e privata. Molto spesso, infatti, i fornitori di servizi internet non proteggono adeguatamente la privacy degli utenti, raccogliendo e utilizzando i dati di navigazione a fini vari. Connettersi a uno dei server di CyberGhost permette di evitare il tracciamento delle attività online da parte del proprio provider e di servizi terzi, oltre a consentire di mascherare la propria posizione e crittografare la connessione.

Quanto appena detto è importante inoltre per sbloccare i contenuti georistretti e per evitare che il proprio operatore limiti deliberatamente la larghezza di banda quando si utilizzano servizi specifici, come lo streaming video, e per chi cerca maggiore sicurezza durante la connessione a reti Wi-Fi pubbliche.

Inoltre, CyberGhost VPN è una scelta consigliata per coloro che sono indecisi e preferiscono avere un periodo di prova più lungo per valutare se continuare l’abbonamento o richiedere il rimborso completo. Questo provider offre infatti un periodo di prova esteso di ben 45 giorni, 15 in più rispetto alla norma del settore. Il prezzo competitivo di soli 2,19€ completa questa offerta, rendendola ideale anche per chi è attento al risparmio.

