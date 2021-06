FidelityFX Super Resolution arriverà anche su Radeon RX 470 e RX 480

FidelityFX Super Resolution di AMD arriverà anche su Radeon RX 480 e RX 470. A darne notizia è una breve dichiarazione dell’azienda stessa, che ha chiarito che le schede in questione basate su Polaris 10 supporteranno la nuova tecnologia di up-scaling di AMD presentata al Computex 2021.

Durante il Keynote del Computex, Scott Herkelman ha rivelato che la tecnologia tanto attesa FidelityFX Super Resolution (FSR) sarà supportata sulle schede grafiche Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500 e RX Vega. Sarà inoltre supportata dalle APU AMD basate sulla grafica Vega. Come spiega VideoCardz, questo annuncio aveva lasciato l’amaro in bocca a svariati utenti che si chiedevano perché la serie Radeon RX 400 fosse stata esclusa. Dopotutto le RX 470/480 utilizzano essenzialmente le stesse GPU Polaris della serie RX 500.

AMD prontamente ha voluto fare luce sulla questione, chiarendo in una dichiarazione ufficiale che le RX 470 e RX 480 supporteranno la tecnologia FSR. La dichiarazione, firmata da Mickey Moland, Community Manager di AMD, recita: “Volevo solo avvisare che stiamo aggiornando l’elenco delle schede video compatibili con FSR per includere la Radeon RX 470 e RX 480. Ci aspettiamo che il sito web venga aggiornato presto con queste informazioni e volevamo che tutti ne foste a conoscenza. Non vedo l’ora di farvi provare FSR il 22 giugno”.

La tecnologia consentirà di incrementare il framarate e allo stesso tempo avere una grafica ad alta risoluzione. Sarà possibile scegliere tra quattro diverse modalità: Performance, Balanced, Quality e Ultra Quality. Sarà inoltre multipiattaforma, poiché oltre ad essere compatibile con le architetture recenti, funziona su una grande varietà di GPU. Infatti sarà supportata da tutte le GPU compatibili con DirectX 12/11 e Vulkan.

Si tratta di un’alternativa open source a DLSS di Nvidia e, durante il Computex 2021, AMD ha mostrato gli ottimi risultati della nuova tecnologia. Godfall su una Radeon RX 6800 XT – con risoluzione nativa 4K sul preset EPIC e raytracing abilitato – raggiunge i 49FPS, mentre il modalità Ultra FSR raggiunge i 78FPS. In modalità “Quality” i 99FPS, “Balanced” i 120FPS e nella modalità “Performance” i 150FPS.

Non resta che attendere il 22 giugno, quando la tecnologia FidelityFX Super Resolution farà il suo debutto e AMD rilascerà una lista completa di titoli che supporteranno la tecnologia FSR.