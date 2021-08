FIFA 21, il codice sorgente finisce online

Stando ad un articolo di The Record, il gruppo di hacker che ha rubato il codice sorgente di FIFA 21 da Electronic Arts diverse settimane fa ha pubblicato tutti i dati trafugati online dopo il mancato raggiungimento di un accordo con EA.

A partire dallo scorso 10 giugno, questi hacker chiedevano 28 milioni di dollari per il codice sorgente di FIFA 21, per un totale di 780GB di dati. Sono riusciti a ottenere i dati violando il canale interno di EA attraverso l’uso di cookie rubati acquistati online, i quali contenevano le credenziali di accesso degli utenti EA su Slack, consentendo a chiunque di accedere al servizio.

Sfortunatamente per gli hacker, le loro speranze per l’ottenimento di un grosso quantitativo di denaro sono state di breve durata. Infatti, hanno cercato dapprima di ricattare EA chiedendo 28 milioni di dollari per impedire che il codice sorgente trapelasse online, ma la compagnia si è rifiutata di pagare perché i dati non contenevano dati sensibili, come le credenziali degli utenti.

Come ultima risorsa, hanno provato a vendere il codice sorgente sul mercato nero, ma hanno riscontrato lo stesso problema. Gli acquirenti avevano poco interesse ad acquistare il codice sorgente in quanto non conteneva informazioni sensibili, rendendo l’acquisto quasi inutile per attività illegali.

Electronic Arts ha dichiarato:

In seguito all’incidente, abbiamo già apportato miglioramenti alla sicurezza e non ci aspettiamo un impatto sui nostri giochi o sulla nostra attività. Stiamo lavorando attivamente con le forze dell’ordine e altri esperti come parte di questa indagine penale in corso.

Gli hacker hanno divulgato tutti i dati online affinché chiunque possa vederli e utilizzarli. Ad esempio, le persone potrebbero potenzialmente utilizzare il codice per giocare a FIFA 21 sui propri server senza il consenso di EA. Electronic Arts ha dichiarato ufficialmente che non è stato effettuato l’accesso ai dati degli utenti e la società ha adottato ulteriori misure di sicurezza per garantire che una violazione simile non si ripeta in futuro.