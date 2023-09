Hardware Busters ha recentemente avuto l’opportunità di testare il nuovo connettore di alimentazione 12V-2×6 per vedere come si comporta in casi d’uso ottimali e… non ottimali. Si è così scoperto che il nuovo connettore si comporta in modo significativamente migliore rispetto al suo predecessore 12VHPWR e opera a temperature sostanzialmente inferiori anche quando è sottoposto a forti sollecitazioni. In altre parole, anche se non è inserito perfettamente non dovrebbe bruciarsi – evitando danni anche seri alla scheda video.

Per il test, Hardware Busters ha monitorato il cavo in due scenari, uno in cui il cavo era completamente inserito e l’altro in cui era inserito solo parzialmente. In entrambi gli scenari, Hardware Busters ha rilevato che il nuovo connettore 12V-2×6 non ha avuto problemi a erogare tutti i 660W di potenza, con letture termiche ben al di sotto dei livelli di pericolo, anche quando il cavo non era completamente inserito.

Curiosamente, il connettore di alimentazione 12V-2×6 fa un lavoro talmente buono di trasmissione dell’energia attraverso i suoi pin, che l’uscita termica del connettore era di 5,5 gradi Celsius inferiore quando funzionava in uno stato parzialmente inserito, rispetto al funzionamento del connettore correttamente inserito.

Parte del merito, secondo gli esperti che hanno fatto il test, sono i nuovi pin più corti e con maggiore conduttività; offrono meno resistenza al passaggio della corrente elettrica, e quindi si genera meno calore. Una cosa abbastanza ovvia per chi conosce almeno un po’ di elettrotecnica, in effetti.

Il precedente connettore 12VHPWR è tristemente noto per la sua tendenza a surriscaldarsi, in particolare quando il cavo di alimentazione associato veniva sollecitato troppo e/o il connettore era inserito in modo improprio. Questo problema era particolarmente sentito con la RTX 4090, che poteva arrivare a superare i 600 W di potenza del connettore 12VHPWR.

Nvidia è già passata al nuovo connettore con alcuni modelli, e presto probabilmente sarà tutto il catalogo.