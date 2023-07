Apple ha recentemente rilasciato una versione aggiornata dell’estensione iCloud Passwords, che consente agli utenti di Chrome per Mac e di altri browser basati su Chromium di accedere alle proprie password iCloud senza problemi.

Questa nuova funzione fa parte dell’aggiornamento macOS Sonoma, che colma il divario tra gli ecosistemi e fornisce agli utenti di Chrome per Mac un modo comodo per utilizzare le loro password memorizzate in iCloud.

Ricky Mondello, responsabile dell’ingegneria del software di Apple, è intervenuto su Twitter per annunciare questo interessante sviluppo. Mondello ha sottolineato che l’estensione Chrome aggiornata non solo consente agli utenti di recuperare le proprie password direttamente da iCloud, ma supporta anche la compilazione automatica di password e codici monouso. Inoltre, l’estensione consente agli utenti di salvare nuove password senza sforzo e semplifica l’impostazione dei generatori di codici abilitando la funzionalità del clic destro sui codici QR.

‼️ macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension. If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx — Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023

È interessante notare che questa estensione per Chrome è la stessa che facilita la sincronizzazione delle password di iCloud su Windows. Tuttavia, l’elenco del Chrome Store, per ora, non menziona esplicitamente le funzionalità estese per gli utenti Mac Chrome. Sebbene Chrome sia il principale browser supportato, l’estensione funziona anche con altri browser basati su Chromium come Arc e Microsoft Edge, anche se quest’ultimo riceverà le funzioni di completamento automatico in un secondo momento.

Vale la pena notare che l’estensione aggiornata di Chrome non offre un supporto diretto per le passkey. Ricky Mondello fa notare che i prossimi iOS 17 e macOS Sonoma dispongono di un supporto integrato per il salvataggio e l’accesso con le passkey. Tuttavia, è fondamentale che gli sviluppatori implementino questa funzionalità nelle loro rispettive applicazioni.

Per sfruttare questa nuova funzione, gli utenti interessati dovranno installare la beta pubblica di macOS Sonoma. È importante prestare attenzione perché il software beta può ancora contenere bug, quindi è consigliabile utilizzare un Mac contenente dati non fondamentali.

Con l’aggiornamento dell’estensione iCloud Passwords, Apple continua a migliorare l’esperienza utente e l’accessibilità in tutto il suo ecosistema. Grazie alla perfetta integrazione con i browser web più diffusi, Apple consente agli utenti di gestire le proprie password senza sforzo, mantenendo la sicurezza e la comodità che si aspettano da iCloud.