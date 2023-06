Microsoft ha introdotto in Bing Chat una nuova funzione che consente l’inserimento vocale sui dispositivi desktop, ampliando le modalità di interazione degli utenti con il servizio di chat. Questo recente aggiornamento segue l’opzione già esistente per l’input vocale sulla versione mobile di Bing. Incorporando la funzionalità di input vocale, Microsoft mira a creare un’esperienza più conversazionale e intuitiva per i suoi utenti.

Attualmente, la funzione di input vocale in Bing Chat supporta ufficialmente cinque lingue: inglese, giapponese, francese, tedesco e mandarino. Tuttavia, nelle nostre prove, Bing ha riconosciuto in maniera abbastanza accurata, anche se non perfetta, pure l’italiano. Gli utenti possono semplicemente fare clic sull’icona del microfono nel riquadro di Bing Chat sul desktop per attivare l’input vocale. Questa funzionalità consente agli utenti di porre domande con la voce e Bing Chat risponderà con risposte pronunciate dalla propria voce. Questo approccio interattivo e naturale migliora l’esperienza complessiva dell’utente, rendendo l’interazione più simile a una conversazione.

Microsoft ha lavorato attivamente per espandere la disponibilità di Bing Chat a diverse piattaforme. Anche gli sviluppatori di terze parti hanno contribuito a questo sforzo, sviluppando workaround per abilitare Bing Chat su browser non Microsoft. Con le giuste estensioni, gli utenti possono ora accedere a Bing Chat su browser come Edge, Vivaldi e altri browser basati su Chromium.

In un recente post sul proprio blog, Microsoft ha condiviso il registro delle modifiche per questo aggiornamento, evidenziando l’aggiunta dell’input vocale su desktop. Oltre al supporto per più lingue, Bing Chat offre ora la funzionalità text-to-speech. Gli utenti possono porre a Bing Chat domande come “Quanta legna potrebbe spaccare una marmotta se potesse spaccare la legna?” o “Qual è lo scioglilingua più difficile che conosci?” e ricevere risposte vocali da Bing Chat. Ovviamente si può utilizzare anche per ricevere risposta alle domande più serie e importanti.

L’aggiornamento del supporto per l’input vocale è stato rilasciato il 9 giugno 2023. Pertanto, gli utenti che hanno accesso a Bing Chat dovrebbero aver già ricevuto questo aggiornamento sui loro sistemi. Microsoft continua a migliorare le capacità del suo chatbot, con l’obiettivo di fornire agli utenti un’esperienza di comunicazione personalizzata e senza interruzioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.