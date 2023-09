Anche se alcuni dei primi smartphone Android la avevano, e i Blackberry sono entrati nella storia proprio grazie a loro, le tastiere fisiche sui dispositivi portatili sono diventate rapidamente un vago ricordo di un passato remoto. Da un lato, il costo di produzione troppo elevato e i margini troppo bassi, indipendentemente dalla domanda dei consumatori, non hanno remato a favore di una produzione costante di uesti device; dall’altro, l’avvento dei touch screen e di schermi sempre più grandi, non hanno lascito molto spazio di manovra in temrini di design per riuscire a coniugare portabilità e praticità.

Qualunque sia la ragione, se si desidera una piccola tastiera da utilizzare con i nostri dispositivi portatili, o ci si rivolge al mercato delle soluzioni wireless di terze parti, o ce la si costruisce da noi, esattamente come ha fatto [Kārlis] con la sua Steam Deck.

A differenza delle più tradizionali tastiere meccaniche, o a membrana, le quali privilegiano l’esperienza di battitura attraverso un’esperienza sensoriale completa, la scelta fatta da [Kārlis] sacrifica praticamente tutto, in termini di design, per rivelarsi abbastanza sottile da adattarsi alla custodia della Steam Deck.

Steam Deck

Il PCB è progettato per essere flessibile, utilizzando del nastro di rame tagliato su misura, con un plotter da taglio, e con tutte le piste che vanno a un Raspberry Pi Pico, il quale ospita il firmware e si collega alla porta USB della Steam Deck. Inoltre, [Kārlis], ha reso disponibili tutti i file per il PCB in KiCad e possono, quindi, essere esportati come file SVG per il taglio.

Alla fine, [Kārlis] ha una tastiera funzionante che è addirittura un po’ più robusta di quanto inizialmente previsto dal suo progetto e che si adatta alla perfezione sia accanto alla Steam Deck, sia all’interno della sua custodia.

L’unica nota negativa di tutto questo progetto? [Kārlis] descrive l’esperienza di battitura come “terribile” a causa della sua estrema sottigliezza ma in ogni caso non possiamo che applaudire all’impegno profuso nella costruzione di una tastiera con questo form factor.