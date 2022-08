Cosa c’è di meglio di un nuovo PC per prepararsi come si deve al ritorno a scuola? Se si è studenti delle scuole superiori o se si frequenta l’università, avere un buon computer (fisso o portatile che sia) è fondamentale per rimanere al passo e non imbattersi in eventuali difficoltà mentre si sviluppano progetti, presentazioni e lavori di gruppo, specialmente se si tratta di contenuti importanti come la propria tesi.

Se siete alla ricerca di offerte difficili da farsi scappare, siete nel posto giusto: grazie alla promo “Back to School” di AK Informatica, potrete infatti acquistare un nuovo PC Desktop o notebook ottenendo immediatamente un buono sconto fino a 200 Euro, valido su tutto il catalogo AK Informatica.

Nel dettaglio, acquistando un AK RIG e/o un notebook da 500€ fino a 1499€, otterrete un buono sconto di 50€; con una spesa dai 1500€ ai 2499€ il buono sarà di 100€, spendendo tra i 2500€ e i 3499€ sarà di 150€ e infine, con una spesa superiore ai 3500€, riceverete un buono da 200€.

La promozione Back to School di AK Informatica è valida da oggi, 22 agosto, al 19 settembre. Vi segnaliamo anche che fino al 30 settembre, per ordini a partire da 1000€, è possibile ottenere un finanziamento a tasso 0: questo significa che potrete acquistare il vostro nuovo PC pagandolo comodamente a rate, senza interessi, e ricevere anche il buono sconto relativo alla promozione.

Il buono sconto non potrà essere usato immediatamente, ma dovrà essere applicato a un ordine successivo, senza limiti di spesa, e utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Non si tratta dunque di uno sconto immediato, ma ciò non significa che l’offerta sia meno interessante o valida: potrete usarlo per acquistare per esempio degli accessori da abbinare al vostro nuovo PC, come un nuovo monitor o delle nuove periferiche, così da rinnovare tutta la vostra postazione e non limitarvi a cambiare computer.