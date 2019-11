Fino a 500€ di sconto sui portatili gaming Acer

Vi segnaliamo quelle che sono le offerte messe a disposizione da Acer questa settimana con sconti fino a 500 Euro!

Non solo la Cyber Week di Lenovo! Anche Acer ha infatti deciso di dedicare la settimana ad alcuni prodotti in promozione con sconti che arrivano anche a 500€ su alcuni dei prodotti più ambiti del suo fitto catalogo di notebook, ovvero quelli legati al gaming! A godere delle offerte Acer, in particolare, alcuni prodotti delle linee Predator e Nitro, con promozioni che portano ad un abbassamento dei prezzi da un minimo di 150€ ad un massimo di 500€ per quel che riguarda i computer, mentre per le periferiche si va dal 20% al 40% di sconto sul prezzo originale del prodotto.

La scelta non è immensa, ma val comunque la pena dare un’occhiata agli sconti proposti, specie se si considera che, tra i vari, c’è anche lo straordinario Predator Triton 500 dotato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 e di processori Intel Core i7 di nona generazione da 2,60 GHz, con tecnologia di raffreddamento AeroBlade 3D progettata su misura. Come per il suo fratellino minore, l’Helios 300 (che monta invece una RTX 2060), stiamo parlando di un notebook pensato prestazioni gaming di alto livello e contraddistinto dalla tipica qualità costruttiva di Acer, con un corpo metallico stiloso e resistente ed un rapporto perfomance/peso davvero invidiabile!

Prima di concludere vi ricordiamo che fino al 7 novembre sono ancora disponibili le promozini Acer dedicate ad Halloween, con sconti su altri prodotti del marchio fino al 40%, come è il caso dell’ottimo Aspire S 24 All-In-One, comprensivo di mouse e tastiera, dal design ricercato ed elegante, supportato dal processore Intel Core i5-8250U Quad-core da 1,60 GHz, è una scelta eccellente qualora foste alla ricerca di una soluzione desktop per le esigenze di tutti i giorni, dallo studio al lavoro.

