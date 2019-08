Fino al 15% di sconto sui portatili Acer per il Back to School

Parte il Back to School di Acer e sul proprio store fioccano gli sconti. Si può risparmiare fino al 15% spendendo oltre 800 euro.

In previsione del nuovo anno scolastico Acer ha deciso di lanciare la sua campagna Back to School che coinvolge tantissimi prodotti del suo catalogo direttamente sul loro store ufficiale online. A seconda della cifra che spenderete avrete uno sconto incrementale fino al 15%. Gli sconti saranno applicati con i seguenti tagli:

7% di sconto spendendo fino a 299,99€

10% di sconto spendendo da 300€ a 799,99€

15% di sconto spendendo oltre 800€

N.B.: Lo sconto verrà applicato direttamente a carrello. La promozione durerà fino al 9 di settembre.

Tra i notebook Acer potete trovare molte scelte interessanti per la scuola, per il tempo libero e per il lavoro. Qui di seguito vi segnaliamo alcuni dei modelli più interessanti.

Offerte Acer Store

Acer Swift 3 Ultrasottile | SF314-41G | Blu

Windows 10 Home 64-bit

Processore AMD Ryzen 5 3500U Quad-core 2,10 GHz

35,6 cm (14″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS

8 GB, DDR4 SDRAM

512 GB SSD

AMD Radeon™ 540X con 2 GB memoria dedicato

» Acquista a 719,10€ (-10%)

Acer Chromebook 514 | CB514-1HT | Argento

Chrome OS

Processore Intel Pentium N4200 Quad-core 1,10 GHz

35,6 cm (14″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS

8 GB, LPDDR4

64 GB Memoria Flash

Intel HD Graphics 505 con memoria condiviso

» Acquista a 449,10€ (-10%)

Swift 3 Ultrasottile | SF315-52G | Argento

Windows 10 Home 64-bit

Processore Intel Core i5-8250U Quad-core 1,60 GHz

39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS

8 GB, DDR4 SDRAM

1 TB HDD, 128 GB SSD

NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB memoria dedicato

» Acquista a 809,10€ (-15%)

Predator Helios 300 Notebook Gaming | PH317-53 | Nero

Windows 10 Home 64-bit

Processore Intel Core i7-9750H Hexa-core 2,60 GHz

43,9 cm (17,3″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144Hz

16 GB, DDR4 SDRAM

1 TB HDD, 256 GB SSD

NVIDIA GeForce GTX 1660Ti con 6 GB memoria dedicato

» Acquista a 1619,10€ (-15%)

È possibile consultare tutte le offerte seguendo questo indirizzo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!