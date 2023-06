Se la vostra attuale stampante inizia a non soddisfarvi, spinti anche dai vantaggi presenti sui modelli di ultima generazione, potreste essere interessati alla promozione dedicata alle stampanti Epson offerta da Yeppon. Fino al 25 giugno, sul loro portale troverete una varietà di modelli a prezzi scontati, che vanno dalle versioni più compatte a quelle dotate di un ampio display touch frontale, con risparmi fino al 35%.

Su tutte le stampanti è prevista la spedizione immediata e su alcune viene offerta anche la garanzia estesa di 3 anni, che si aggiunge alla copertura standard dei primi 2 anni. Potrete inoltre beneficiare di diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, noto per la sua semplicità d’uso e la possibilità di pagare a rate senza interessi.

Il risparmio fino al 35% si traduce in una significativa riduzione di diverse decine di euro, il che non è affatto trascurabile considerando che il prezzo medio di queste stampanti è di circa 100 euro. Tra i modelli più convenienti, si segnala la Epson Workforce WF-2960DWF, che può essere acquistata a soli 109,99€ grazie a questa promozione a tempo limitato.

Questo modello è dotato di una serie di funzioni progettate per l’uso in un ambiente di ufficio, il che non sorprende visto che si tratta di un modello multifunzione. Queste funzioni includono un alimentatore automatico per una rapida alimentazione di documenti e la possibilità di stampare su entrambi i lati di un foglio A4. Epson Workforce WF-2960DWF offre anche funzionalità di scansione, copia, stampa e fax wireless, consentendo di eseguire facilmente queste operazioni senza dover collegare fisicamente i dispositivi.

È possibile utilizzare la connessione Wi-Fi per collegare il proprio smartphone o tablet e stampare direttamente da essi. Un vantaggio aggiuntivo di questo modello è l’utilizzo di cartucce di inchiostro separate, il che significa che è possibile sostituire solo il colore esaurito, risparmiando sui costi di sostituzione delle cartucce. Come non citare poi il display LCD da oltre 6 pollici, che consente una facile navigazione tra le diverse funzioni e impostazioni della stampante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

