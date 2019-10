Fino al 40% di sconto sui portatili Acer per lo speciale Halloween

In attesa del Black Friday 2019 di fine novembre, anche Acer ha dato il via ad una ricca serie di sconti in occasione di Halloween, con promozioni che tagliano il prezzo su molti prodotti fino al 40%!

In attesa del Black Friday 2019 di fine novembre, anche Acer ha dato il via ad una ricca serie di sconti in occasione di Halloween, con promozioni che tagliano il prezzo su molti prodotti fino al 40%! Una tornata di sconti ricchissima, valida a partire da oggi e fino alla mezzanotte del 7 novembre, con saldi tanto sulle periferiche quanto sui notebook. Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio il Predator Helios 300, dotato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e di processori Intel Core i7 di nona generazione, con tecnologia di raffreddamento AeroBlade 3D progettata su misura. Pensato per prestazioni gaming di alto livello e contraddistinto dalla tipica qualità costruttiva di Acer, con un corpo metallico stiloso e resistente: semplicemente bellissimo!

Oppure, ancora, l’ottimo Aspire S 24 All-In-One, comprensivo di mouse e tastiera, dal design ricercato ed elegante, supportato dal processore Intel Core i5-8250U Quad-core da 1,60 GHz, è una scelta eccellente qualora foste alla ricerca di una soluzione desktop per le esigenze di tutti i giorni, dallo studio al lavoro.

Di seguito vi proponiamo la nostra selezione di prodotti in offerta, con sconti che vanno dal 10 al 40%. Nonché una comoda lista per accedere direttamente alle varie selezioni di prodotti divise per sconti. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere all’intera tornata di promozioni.

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposite coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

