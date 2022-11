Se state cercando un’occasione d’acquisto strepitosa su un notebook Lenovo tra le numerose offerte del Black Friday, ma vi state limitando a cercare sui principali e-commerce, il nostro consiglio è quello di valutare anche le proposte dello store ufficiale Lenovo, dove impazzano gli sconti fino al 50% su tutti i notebook del noto produttore.

Come è facile immaginare, anche solo dall’essere entrati nel periodo dell’anno più favorevole per gli acquisti, la promozione vi permetterà di risparmiare cifre importanti, che possono arrivare fino a 900,00€ qualora decidiate di approfittare dell’incredibile offerta riservata al Lenovo Yoga 9i, acquistabile per poco tempo a soli 1.199,00€ invece di 2.099,00€.

Lenovo Yoga 9i è un notebook di fascia alta, diverso però dalla maggior parte dei suoi simili poiché, oltre a vantare un hardware di tutto rispetto e un’ottima autonomia, è realizzato con un design che strizza l’occhio non solo alla modernità, ma anche alle funzionalità. Al centro della cerniera, infatti, vi è una sorta di soundbar integrata nella scocca, regolabile affinché possiate indirizzare l’audio su di voi, a prescindere da come utilizzerete il dispositivo. Tra le altre cose, infatti, Lenovo Yoga 9i è un convertibile, pertanto indicato per la creatività e produttività.

La versione scontata dallo store è la più potente, sia in termini di velocità di elaborazione che di definizione dello schermo. Come CPU troviamo infatti un Intel Core i7 1185G7, mentre la risoluzione del display da 14 pollici è UHD, vale a dire 4K. Si tratta quindi di un notebook in grado di riprodurre immagini e testo con una nitidezza senza paragoni, senza contare poi l’ottima qualità dei colori e contrasto, che copre il 90% dello spazio colore DCI-P3. Ad avvalorare il tutto è il supporto Dolby Vision, che porta i contenuti multimediali compatibili al livello di qualità più alto oggi raggiungibile da uno schermo di questo tipo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa iniziativa a tempo limitato, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, anche perché la quantità di scorte rimane è molto bassa.

