Desiderate proteggere i vostri dispositivi e dati sensibili durante lo smart working o perché magari durante le vacanze vi connetterete a reti pubbliche poco sicure? Con Norton 360 potrete godervi tutta la tranquillità di navigare e lavorare online senza preoccupazioni. Inoltre, oggi potrete risparmiare fino al 65% su diversi pacchetti di abbonamento.

Grazie a questa ondata di promozioni estive gli abbonamenti per il primo anno sono scontati dal 42% al 65%. Se volete proteggere un solo dispositivo, le versioni Plus o Standard sono le scelte migliori. Se invece avete bisogno di proteggere fino a 10 dispositivi, la versione più indicata è la Premium. Trovate in offerta anche altre soluzioni intermedie, di modo che possiate scegliere il pacchetto di servizi più adatto alle vostre esigenze.

Fra le quattro proposte, quella che gode dello sconto maggiore è la versione Deluxe, che vi permetterà di proteggere fino a 5 dispositivi da virus, malware, ransomware e hackeraggio. Inoltre, avrete anche una connessione a Internet privata con VPN e diversi altri utilissimi servizi, oltre a 50 GB di backup nel cloud. La trovate in offerta ad appena 34.99€ per il primo anno.

Va poi sottolineato che ogni tipo di abbonamento include uno dei migliori antivirus del 2023. Inoltre, questa versione include il Dark Web Monitoring, che controlla la presenza dei vostri dati personali su forum e siti web del cosiddetto Dark Web. In caso di attività sospette, verrete immediatamente allertati, in modo da poter prendere provvedimenti.

La protezione per i minori su PC e smartphone è un’altra caratteristica molto importante, che però trovate solo nelle versioni Deluxe e Premium. Grazie a questa funzione potrete impostare dei limiti di tempo, bloccare l’accesso a determinati tipi di contenuti non adatti ai più piccoli e monitorare l’attività online dei vostri figli.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Norton dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

