Firefox arriva finalmente sul Microsoft Store

Firefox ha marcato un tranguardo importante: è diventato di fatto il primo browser “maggiore“ a raggiungere lo Store proprietario di Microsoft sia su Windows 10 che su Windows 11.

Schermata di benvenuto di Firefox

Negli scorsi anni Mozilla ha sfidato Microsoft su diversi campi, in particolare in merito alla difficoltà da parte degli utenti nel cambiare il browser predefinito in Windows 10 e 11, ma ora sembra che le due fazioni siano in un momento di distensione a seguito delle ultime novità.

“Precedentemente, gli utenti Windows che volevano utilizzare Firefox dovevano scaricarlo da internet e passare attraverso un processo che Microsoft ha reso macchinoso per impostarlo come predefinito“, puntualizza Mozilla nel suo comunicato.

Oltre a queste difficoltà di download e setup, la politica iniziale di Microsoft puntava a impedire l’utilizzo di motori di rendering diversi da quello di Edge per i browser presenti nel suo store; politica poi abolita a Luglio 2021 dando il “via libera“ a browser indipendenti basati altre tecnologie, come Gecko (il motore di Firefox).

“Ora che Microsoft ha cambiato le policy del suo Store scegliere Firefox e tutte le sue funzionalità più recenti è più semplice” continua Mozilla “le persone meritano di poter scegliere e siamo entusiasti di poter offrire una opzione facilitata per scegliere Firefox“.

Mozilla indica questi come benefici che gli utenti possono trarre da firefox:

Forte protezione della privacy grazie a protezione totale dei cookie, protezione contro il tracking e supporto a DNS su HTTPS;

grazie a protezione totale dei cookie, protezione contro il e supporto a Caricamento veloce delle pagine grazie a WebRender e Quantum CSS;

delle pagine grazie a WebRender e Quantum CSS; Suggerimenti di navigazione di Firefox Suggest;

Supporto al Picture In Picture per la riproduzione multimediale;

per la riproduzione multimediale; Temi grafici migliorati con varianti cromatiche a tema stagionale.

Uno dei possibili temi autunnali in edizione limitata

Mozilla ha anche effettuato il reverse engineering di una funzionalità importante chiamata “one click“ per poterla utilizzare in Firefox: originariamente realizzata da Microsoft per impostare Edge come browser predefinito per la navigazione web e per aprire vari tipi di file ora è disponibile per Firefox, rendendo la sua esperienza d’uso e la sua integrazione col sistema operativo Windows quanto più vicina possibile a quella offerta da Edge.

Potete scaricare Firefox per Windows collegandovi al Microsoft Store.