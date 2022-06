Mozilla Firefox giunge alla sua versione 102, la quale offre una nuova funzione inerente alla privacy che elimina i parametri dagli URL impiegati per tracciare gli utenti sul web. Infatti, moltissimi siti usano parametri di query URL personalizzati per tracciare i click effettuati sui link. Facebook, ad esempio, aggiunge il parametro fbclid ai link in uscita: https://www.facebook.com/?fbclid=IwAR4HesRZLT-fxhhh3nZ7WKsOpaiFzsg4nH0K4WLRHw1h467GdRjaLilWbLs.

Grazie alla nuova funzionalità “Query Parameter Stripping” di Firefox 102 sarà possibile eliminare automaticamente i vari parametri di query. Una volta attivata, saranno cancellati i seguenti parametri di tracciamento degli URL quando si cliccherà sui link o si incollerà un URL nella barra degli indirizzi:

Olytics: oly_enc_id=, oly_anon_id=

Drip: __s=

Vero: vero_id=

HubSpot: _hsenc=

Marketo: mkt_tok=

Facebook: fbclid=, mc_eid=

L’opzione Query Parameter Stripping fa parte dell’Enhanced Tracking Protection del browser. Per attivarla, non dovrete far altro che accedere alle Impostazioni di Firefox, dirigervi nella sezione “Privacy e sicurezza” e modificare l’opzione “Protezione avanzata del tracciamento” su “Rigida”. Tuttavia, ricordiamo che i parametri di tracciamento non saranno eliminati in modalità privata anche se l’opzione “Rigida” è attivata.

Nel caso foste interessati ad attivare questa funzionalità anche in modalità privata, dovrete digitare about:config nella barra degli indirizzi, cercate “strip” e impostate l’opzione “privacy.query_stripping.enabled.pbmode” su “true“, come potete vedere dallo screenshot sottostante. Segnaliamo che attivare tale opzione potrebbe portare alcuni siti web a non funzionare correttamente. Nel caso questo accada, potete in qualunque momento reimpostare l’opzione “Protezione avanzata del tracciamento” su “Standard”.

Photo Credit: Bleeping Computer

