Da qualche tempo, Mozilla ha lanciato Firefox Relay, un servizio che punta a proteggere la privacy degli utenti fornendo e-mail virtuali utilizzabili per evitare che le caselle di posta reali vengano intasate dallo spam.

Attraverso un comunicato ufficiale sul blog dell’azienda, il product manager Tony Amaral-Cinotto ha presentato un nuovo servizio di Relay che offrirà agli utenti anche un numero di telefono virtuale di tipo usa-e-getta, pensato per aiutare gli utenti a evitare le chiamate indesiderate.

Utilizzando un numero diverso da quello personale, ad esempio per iscriversi a siti, servizi e altre piattaforme web, è possibile arginare le chiamate di spam. E proprio come sui numeri di telefono “reali”, anche con quelli forniti da Firefox Relay è possibile bloccare contatti specifici sia per le chiamate che per gli SMS.

Photo Credits - Mozilla

Si tratta di un’ottima notizia, considerando quanto possano essere asfissianti le chiamate da parte di call center che cercano di vendere contratti luce, gas, telefonia e quant’altro. La cattiva notizia, però, è che questo servizio sarà a pagamento.

Il piano in abbonamento prevede una tariffa di 4,99 dollari statunitensi al mese, che diventano 3,99 con abbonamento annuale, mentre il servizio e-mail prevederà un piano gratuito e uno premium da 1,99 USD al mese (0,99 con pagamento annuale). Il piano più costoso include sia numeri di telefono che indirizzi e-mail

Al momento, poi, il servizio sarà disponibile solo in USA e Canada, ma non sappiamo ancora se sarà esteso ad altri territori. Probabilmente, se volete provarlo, potreste tentare con una VPN, tuttavia, è consigliabile leggere prima i Termini di servizio, onde evitare di commettere un possibile illecito.