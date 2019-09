Radeon RX 5700 con BIOS della RX 5700 XT, meglio di un overclock

Fare il flash del BIOS della Radeon RX 5700 sulla Radeon RX 5700 XT aumenta le prestazioni e incrementa il margine di overclock.

Cosa succede flashando il BIOS della Radeon RX 5700 XT sulla sorellina minore RX 5700? È quello che ha fatto, registrando interessanti miglioramenti, Keith May di Wccftech.

Memore di quanto avvenuto in passato con altre schede, ad esempio la possibilità di sbloccare completamente una RX 460 o i miglioramenti ottenibili con una RX Vega 56 grazie al BIOS di una RX Vega 64, ha provato a fare la stessa cosa con le nuove nate di casa AMD basate su GPU Navi 10. Ovviamente nelle versioni reference.

Scaricando il BIOS da TechPowerUp e l’ultima versione di ATIFlash, May ha scoperto che la RX 5700 riesce a raggiungere prestazioni maggiori, senza prestare il fianco a problemi. Dopo il flash il numero degli stream processor non è cambiato, ma la scheda ha iniziato lavorare a frequenze superiori, con power limit più alti e ha mostrato un maggiore potenziale di overclock.

“La scheda opera alle frequenze stock di una Radeon RX 5700 XT e ciò ha portato il clock a circa 1850 MHz sotto carico durante il gaming e il power limit salire del 20%. Ho visto la barra salire fino a 1950+MHz, il tutto mantenendo la piena stabilità”.

May afferma di non essere riuscito a raggiungere quel livello prestazionale usando le mod Soft Power Play Table sulla RX 5700, una pratica di cui avevamo già parlato in questa notizia. Come si può vedere da uno dei benchmark qui sotto – altri ne trovate su Wccftech – il flash del BIOS ha migliorato le prestazioni della RX 5700 oltre il semplice overclock, senza incidere troppo su temperature e consumi.

La ragione di questo miglioramento delle performance è come detto l’aumento dei power limit e delle frequenze operative di base e boost. Il maggior margine “energetico” consente inoltre ulteriore potenziale di OC, permettendo alla RX 5700 di avvicinarsi alle prestazioni della RX 5700 XT.

Ovviamente il flash del BIOS è sempre un’operazione soggetta a rischi, e in questo caso va a far lavorare il prodotto fuori dalle specifiche standard, per cui in caso di problemi potreste invalidare la garanzia, nonché compromettere il funzionamento di una scheda da centinaia di euro. Come sempre, è a vostro rischio e pericolo.