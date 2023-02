Siete alla ricerca di un nuovo notebook o convertibile 2 in 1 e desiderate un prodotto di alta qualità, ma al contempo volete risparmiare? A fare al caso vostro sono allora le fantastiche promozioni di Lenovo, che sta proponendo sul proprio store numerosi prodotti a prezzi ribassati.

Tantissimi modelli del noto brand sono infatti scontati fino al 50% grazie al coupon FLASHSALE: vi basterà inserire il codice nel carrello al momento del pagamento per ottenere il ribasso mostrato nel catalogo, portandovi così a casa un notebook incredibile a un prezzo da outlet! Vi sono oltre 200 articoli aderenti alla promozione, quindi troverete sicuramente quello perfetto per le vostre esigenze e, soprattutto, per il vostro budget.

Per esempio, tra le offerte più allettanti vi è l’IdeaPad 3i 15, disponibile a soli 399,00€ anziché 599,00€. Perfetto per lo studio e il lavoro, presenta un display Full HD da 15,6″ e ben 8GB di RAM, grazie alla quale riuscirete a far girare anche gli hardware più impegnativi in modo fluido e senza alcun rallentamento. A completare il dispositivo vi sono poi il processore Intel Core i3 di 10ima generazione e 512GB di archiviazione in cui immagazzinare i propri dati.

Se siete invece alla ricerca di un notebook potentissimo, adatto non solo per il lavoro ma anche per giocare, vi consigliamo il Lenovo V15 Gen 2, in offerta a 729,00€ invece di 829,00€. L’accoppiata del processore AMD Ryzen 5 5500U con la scheda grafia dedicata AMD Radeon vi permetterà infatti di affrontare qualsiasi attività con la massima velocità, mentre grazie ai 512GB di SSD e all’unità disco fisso fino a 2TB avrete a disposizione un ampio spazio in cui archiviare documenti, programmi e file.

Il Lenovo V15 Gen 2 perfetto però anche per l’intrattenimento, complice lo schermo da 15.6″ con bordi ultra sottili, in cui potrete godere di qualsiasi contenuto con una risoluzione Full HD fantastica. Il tutto è combinato con due altoparlanti stereo da 1,5 W, tecnologia Dolby Audio e microfoni a due canali per un’esperienza audiovisiva che vi farà sentire come al cinema.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli Lenovo in sconto, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che molti prodotti sono già esauriti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon FLASHSALE nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!