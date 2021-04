Flazio lancia Domains, arrivano in Italia i domini più economici d’Europa

Siete alla ricerca di un dominio per il sito internet della vostra azienda a prezzo vantaggioso? Flazio ha annunciato l’arrivo di Domains, servizio che vi permetterà di acquistare un dominio a prezzo conveniente e rilanciare online la vostra attività. In solo un mese già più di 2000 domini .it sono stati attivati grazie a quello che si rivela essere un servizio che aiuterà le aziende ad interfacciarsi con il mondo del web!

In questo particolare periodo storico, contraddistinto dalla difficoltà per le aziende di interfacciarsi con i propri clienti di persona a causa delle varie restrizioni imposte dai vari governi per salvaguardare la salute dei cittadini, il web ha sicuramente aiutato moltissime aziende a rimettersi in gioco. Nell’ultimo anno, sia in Italia che nel mondo, sono moltissime le PMI che hanno deciso di aprire un sito internet per vendere online ma non solo.

Per questo motivo, Flazio, piattaforma made in Italy per realizzare e gestire in autonomia siti web e da sempre promotrice di forti politiche di digitalizzazione delle imprese italiane, ha deciso di tendere la mano alle aziende lanciando una soluzione di hosting domini che rinuncia al rincaro per la gestione del servizio di intermediazione con il Nic, l’anagrafe dei domini .it.

Nasce così Domains, quella che l’azienda afferma essere la piattaforma di registrazione dei domini più economica d’Europa.

A differenza di molti altri attori sul mercato della vendita dei domini, i quali solitamente propongono offerte super vantaggiose per un primo periodo salvo poi rincarare allo scadere del periodo di promozione, Domains di Flazio ha l’obiettivo di ridimensionare i costi permettendo l’acquisto di domini a prezzo fisso e per sempre.

“Vendere i domini a prezzo di costo non è un regalo, ma un investimento sul rilancio economico della nazione: un modo per sostenere le piccole e medie imprese e i professionisti che sono il cuore pulsante dell’economia italiana“, racconta Flavio Flazio, CEO e co-founder dell’azienda. “Domains vuole democratizzare l’accesso al web, aiutando così piccole aziende e professionisti a gestire in autonomia la propria presenza online”.

Attraverso la piattaforma Domains sarà infatti possibile acquistare da Flazio molti domini con estensione .it al costo di 3,99 euro all’anno per sempre. Questo significa che non ci saranno sorprese durante i rinnovi successivi e potrete finalmente concentrare le vostre attenzioni ed il vostro capitale altrove.

A breve l’offerta sarà disponibile anche per tutte le altre estensioni disponibili su Flazio (come il .com). Così facendo, l’azienda di origine italiana nata nel 2011 prosegue il proprio impegno sul “fare rete e sulla massima trasparenza”, aiutando PMI e più in generale chiunque lo desideri ad acquistare o trasferire il proprio dominio .it al semplice prezzo di costo.

E i tempi di attivazione? Secondo Flazio i nuovi domini saranno attivi in un tempo massimo di sole 48h mentre in caso di trasferimento da altri provider ci sarà un tempo di attesa massimo di 7 giorni.