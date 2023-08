Se siete appassionati del mondo della cybersecurity, avrete sicuramente sentito parlare di Flipper Zero: un dispositivo simile a un tamagotchi che teoricamente consente di hackerare qualsiasi cosa, grazie alla sua capacità di collegarsi a qualsiasi componente hardware tramite GPIO. Purtroppo, o per fortuna, le sue potenzialità sono finite sulla bocca di tutti, in particolare sui social, dove molti utenti mostrano come utilizzano questo dispositivo, spesso per scopi non proprio legali.

Indipendentemente dal livello di competenza nel settore della cybersecurity, Flipper Zero è sicuramente un dispositivo che tutti vorrebbero avere in questo momento. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, sono già sorte delle vere e proprie truffe sotto forma di siti web che promettono di regalare il dispositivo e, purtroppo, alcuni utenti ci cascano. Per acquistare Flipper Zero in totale sicurezza, oltre al sito ufficiale, vi informiamo che potete farlo anche su Amazon.

Se pensate che un dispositivo come Flipper Zero possa interessare solo agli hacker, vi sbagliate. Infatti, al netto delle sue possibilità d’uso illegittime, offre agli appassionati di sicurezza informatica la possibilità di acquisire nuove competenze e, perché no, intraprendere un percorso di apprendimento che potrebbe portare a una carriera nel campo della tecnologia, e tutto ciò a un costo ragionevolissimo.

Questo dispositivo potrebbe quindi suscitare interesse in molte persone, specialmente ora che è diventato ancora più semplice da utilizzare grazie all’aggiunta di un’app store. Questa funzionalità permette di installare strumenti e plug-in di terze parti direttamente dallo smartphone tramite una semplice connessione Bluetooth e Wi-Fi.

In sostanza, Flipper Zero vi consente di dedicarvi al debug dell’hardware utilizzando i pin GPIO, evitando il fastidio delle schede DIY, in quanto è progettato per rendere l’intero processo più comodo. Inoltre, il dispositivo è completamente autonomo e può essere controllato tramite un semplice pad direzionale a 5 posizioni. Le funzioni e gli script comuni sono accessibili direttamente dal menu, semplificando ulteriormente l’utilizzo. Inoltre, il display LCD offre una buona leggibilità anche alla luce del sole, con un consumo energetico irrisorio, il che lo rende ancora più vantaggioso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo dispositivo, invitando gli interessati ad acquistarlo subito, visto che il successo di questo prodotto tech potrebbe far esaurire le scorte rapidamente, come già accaduto più volte.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!