Sicuramente, qualcuno di voi avrà sentito la frase “formattazione di un hard disk a basso livello”. In questo articolo, vi spiegheremo di cosa si tratta, quando e come farla.

Cosa significa formattare un hard disk a basso livello

Prima di tutto, bisogna specificare che il termine “formattazione a basso livello” ha cambiato significato nel corso degli anni. Attualmente, ci si riferisce all’operazione chiamata “Zero Fill”, ma in pratica lo scopo è sempre lo stesso, vale a dire cancellare il contenuto di un hard disk in maniera tale che sia irrecuperabile.

Questa pratica è utile nel caso di hard disk classici, magnetici, mentre è meglio non utilizzarla per gli SSD, visto che gestiscono i dati in maniera diversa e non farete altro che accorciargli la vita. Se, ad esempio, intendete vendere il vostro PC e volete essere certi che tutti i vostri dati non possano essere recuperati, sicuramente la formattazione a basso livello è un’operazione consigliata.

Un hard disk, che sia un disco magnetico o un SSD, anche se ovviamente in maniera differente, viene diviso in aree e settori, che definiscono le regole con cui i dati verranno immagazzinati. Da un certo punto di vista, potete immaginare un disco come il capannone di un magazzino. Prima di essere utilizzato, questo capannone viene organizzato, si posizionano tutte le varie scaffalature e si pongono le etichette per definire le diverse corsie. In questa maniera, quando una scatola viene immagazzinata sarà seguito un certo ordine, così che successivamente potrà essere recuperata con facilità. Lo stesso vale per il PC, solo che al posto di una scatola vi è un dato.

Queste regole sono contenute nel file system. Quando voi formattate normalmente un disco, cioè fate una formattazione veloce, in realtà non state cancellando i dati, bensì state dicendo al computer che quel disco è vuoto ed è possibile usarlo per memorizzare nuovi dati. Quando effettuate una formattazione veloce, potete immaginare un hard disk pieno di dati come un libro di cui cancellate solo l’indice. I dati nelle varie pagine sono sempre presenti, ma senza l’indice il PC non è in grado di recuperare le informazioni. Tuttavia, essendo fisicamente i dati ancora disponibili, volendo c’è la possibilità di recuperarli e leggerli, anche se si tratta di un’operazione non alla portata di tutti. Per essere sicuri di rendere illeggibili i dati, è necessario cancellarli fisicamente e non solo eliminare l’indice.

La formattazione a basso livello, chiamata anche “Zero Fill“, o “Write Zero“, consiste nell’andare a riempire tutto il disco di zeri. Infatti, i dati sono immagazzinati nei vari settori sotto forma di “1” e “0” (linguaggio binario). Andando a rimpiazzare tutti i dati con degli zeri, significa all’atto pratico rendere questi ultimi illeggibili, poiché sono stati fisicamente sostituiti da altri valori. Tornando all’esempio del libro, è come se tutte le lettere venissero sostituite con la lettera “A”. È chiaro come in questo caso il libro sarebbe totalmente illeggibile e le informazioni in esso contenuto completamente perse.

Questa pratica si può considerare sicura e, a meno che nei vostri dischi non custodiate segreti di stato e siate controllati a vista dall’NSA, potete stare tranquilli che non avrete bisogno di niente di più. Ma come fare una formattazione di questo tipo?

Come effettuare una formattazione a basso livello

Windows 10, e tutte le versioni Windows da Vista in poi, effettuano una formattazione reale, riempiendo tutti i settori con “0”. Dovete solo assicurarvi di non selezionare “Formattazione veloce” dal menù apposito. Se togliete la spunta, oltre a eliminare il famoso “indice”, verrà effettuato anche un controllo dei settori danneggiati, che verranno marchiati come inutilizzabili così da prevenire possibili perdite di dati, oltre al fatto che il disco sarà sovrascritto interamente con zeri.

Quindi non avete bisogno di tool o comandi complicati: usate la formattazione di Windows, togliete la spunta da “formattazione veloce” e tutto andrà per il verso giusto.