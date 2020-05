Fotocamera economica da 12 megapixel con obiettivi intercambiabili? Possibile grazie a Raspberry Pi

Apprendiamo dal portale TweakTown l’arrivo di un nuovo modulo fotografico, prodotto da Raspberry Pi e dedicato alla single board omonima, con una particolarità non indifferente: vanta un sensore da 12 Megapixel e la possibilità di montare obiettivi intercambiabili. La soluzione offrirebbe un elevato livello di qualità fotografica, rimanendo comunque piuttosto economica.

Raspberry Pi Foundation presenta il suo nuovo modulo fotografico a soli a 50 dollari. L’obiettivo di questo prodotto è ovviamente quello di aumentare il livello di flessibilità per tutti i fruitori del brand, sempre più in crescita.

Il modulo in questione non è solo dedicato agli esperti del settore, ma anche a semplici appassionanti. Il nuovo modulo supporterà sia obiettivi CS che C, in confezione verrà fornito anche un adattatore C-CS mount. Questa soluzione lo renderà compatibile con diversi standard, come ad esempio alcune ottiche di Canon. Andando nel vivo delle specifiche troviamo un sensore prodotto da Sony, il modello IMX477.

Il sensore Sony IMX477 che monta il Raspberry Pi è da 12,3 megapixel retroilluminato, e con dimensione dei pixel pari a 1,55μm × 1,55μm (micron). La messa a fuoco è regolabile, con un intervallo da 12,5 mm – 22,4 mm. Il modulo vi permetterà anche il fissaggio ad un treppiede tramite l’attacco da 1/4″. Diverse le possibilità che offre il sensore: dalla scheda tecnica vediamo infatti la capcaità di registrare filmati fino alla risoluzione 4K e 60 FPS, oppure in alternativa con risoluzione Full HD e 240 FPS.

Come abbiamo detto vanta lenti intercambiabili: avrete quindi il supporto a lenti CS-mount da 6 mm, disponibili al prezzo di partenza di soli 25 dollari, oppure lenti C-mount da 16 mm, disponibili al prezzo di partenza di 50 dollari.

Si tratta di una soluzione che come detto si appresta ad essere molto versatile, soprattutto nell’ambito della progettazione di telecamere adottate per sistemi di sicurezza domestica. Potrete acquistare il prodotto al seguente link, e scaricare sempre sul sito ufficiale un PDF gratuito che spiega come sfruttare le diverse sfaccettature della camera board.