Fotografata la RTX 3090 Ti, nuova top di gamma NVIDIA

Il portale cinese IT Home (come riportato da HXL) ha pubblicato una fotografia della presunta GeForce RTX 3090 Ti, più specificamente del modello custom ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming. Ricordiamo che, nel corso delle ultime settimane, sono circolate varie voci secondo cui NVIDIA potrebbe lanciare la GeForce RTX 3090 Ti in occasione del CES 2022.

Come ci si aspetterebbe dal nome, la scheda grafica diventerà la nuova ammiraglia della linea Ampere. L’ultima fotografia trapelata dà credito alle voci inerenti al suo imminente lancio. Il noto leaker @kopite7kimi aveva condiviso le potenziali specifiche per la GeForce RTX 3090 Super lo scorso settembre, ma all’epoca non era sicuro di quale sarebbe stato il nome finale. Sembra che NVIDIA abbia optato per “GeForce RTX 3090 Ti”, il che significa che ogni GPU della serie RTX 30 ora ha una variante “Ti”.

Photo Credit: NVIDIA

Logicamente, la GeForce RTX 3090 Ti sfrutterà la GPU GA102, che è il più grande die Ampere consumer dell’azienda (ovvero, senza considerare il GA100 per data center, che tra le altre cose non possiede hardware per il ray tracing). La GeForce RTX 3090 ha 82 Streaming Multiprocessor (SM) abilitati sui potenziali 84 di GA102, mentre la GeForce RTX 3090 Ti sfrutterà probabilmente tutti gli 84 SM. Ciò significa che dovrebbe avrebbe a disposizione 10.752 core CUDA, 336 core Tensor e 84 core RT.

La GeForce RTX 3090 Ti potrebbe essere la prima scheda grafica a utilizzare la veloce memoria GDDR6X da 21Gb/s di Micron. Il prodotto probabilmente manterrà la configurazione da 24GB e l’interfaccia di memoria a 384 bit della GeForce RTX 3090. Tuttavia, la memoria più veloce darà alla GeForce RTX 3090 Ti un leggero vantaggio rispetto alla GeForce RTX 3090 (19,5 Gbps) per quanto riguarda la larghezza di banda. Mentre la GeForce RTX 3090 arriva sino a 936,2GB/s, la variante Ti offrirà fino a 1.018GB/s, con un aumento del 9%.

Photo Credit: IThome

Insieme agli aggiornamenti di memoria e GPU, la GeForce RTX 3090 Ti avrà anche un TDP ancora più alto. Mentre la variante non Ti è valutata per 350W, la GeForce RTX 3090 Ti potrebbe sfoggiare un TDP di 450W. Ciò rappresenterebbe un aumento del 29%, probabilmente per circa il 5-10% in più di prestazioni nei casi d’uso del mondo reale. Se NVIDIA decidesse di lanciare una Founders Edition, possiamo aspettarci di vedere il connettore di alimentazione PCIe a 12 pin. Naturalmente, ci saranno ampie opzioni personalizzate, come l’ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti della fotografia trapelata. Sfortunatamente, data l’attuale carenza di schede grafiche, sarà piuttosto difficile avere una buona disponibilità sugli scaffali nei negozi.

Stando agli ultimi rumor, NVIDIA si stia preparando a svelare la GeForce RTX 3090 Ti il prossimo 4 gennaio, sebbene il lancio vero e proprio non avverrà sino al 27 dello stesso mese.