Fotografato il dissipatore Intel per Alder Lake

Qualche mese fa, vi avevamo riportato una foto condivisa su Twitter dall’utente Ayxerious, dove era possibile scorgere il design della presunta nuova linea di dissipatori ad aria stock per i processori Intel Alder Lake. Alcuni di questi ultimi, in particolare i modelli “K”, sono disponibili sul mercato già da un po’ di settimane, ma esclusivamente privi di alcun dissipatore, lasciando agli utenti l’onere di scegliere il dispositivo di raffreddamento più adatto alle proprie necessità.

Photo Credit: @momomo_us/VideoCardz

Quello che ai tempi era un semplice rumor sembra essere diventato realtà, dato che, per la prima volta, il noto leaker @momomo_us, come riportato dai colleghi di VideoCardz, ha pubblicato la foto dettagliata di quello che sembra il modello chiamato “Laminar RM1” presente nell’immagine trapelata lo scorso settembre, pensato per smaltire il calore prodotto dalle CPU a 65W, quindi della serie “non-K”, attualmente non ancora disponibili. È possibile, a questo punto, che i nuovi processori saranno commercializzati in bundle con uno di questi dissipatori, ma, per scoprirlo, dovremo attendere ancora un po’.

Ricordiamo che Intel dovrebbe annunciare le sue CPU Alder Lake-S a 65 e 35 W, oltre alle schede madri basate sui chipset H670, B660 e H610, in occasione della sua conferenza stampa al CES 2022 il prossimo 4 gennaio.

