Il leaker MEGAsizeGPU ha condiviso la foto di un dissipatore a quattro slot per una futura scheda grafica di NVIDIA, presumibilmente per la Titan RTX Ada Lovelace dato che il dispositivo di raffreddamento è dotato di una colorazione dorata. Inoltre, possiamo notare la presenza di quattro uscite video impilate verticalmente, il che significa che il PCB potrebbe essere posizionato in modo parallelo alla scheda madre. Si tratta di un design piuttosto inedito per l’azienda californiana e sarà interessante vedere quale approccio utilizzeranno i produttori di waterblock. Viste le dimensioni, la scheda è stata battezzata “The Beast“.

Un adesivo sulla staffa identifica il numero di scheda PCB come PG137, che coincide con le informazioni fornite da kopite7kimi lo scorso luglio. La futura Titan RTX dovrebbe avere tre ventole di raffreddamento, ma non è chiaro dove sarà posizionata la terza di esse.

Photo Credit: MEGAsizeGPU/Twitter

Dal punto di vista delle specifiche, la scheda sarà basata sul die AD102, utilizzato attualmente nelle RTX 4090 e RTX 6000. La configurazione potrebbe essere simile a quella della RTX 6000 (142 SM o 18.176 CUDA core) per la GeForce RTX 4090 Ti, mentre la Titan RTX potrebbe avere la GPU completa (144 SM o 18.432 CUDA core). Secondo il leaker kopite7kimi, la Titan RTX avrà probabilmente 48GB di memoria GDDR6X a 24Gb/s, mentre la GeForce RTX 4090 Ti potrebbe avere una configurazione da 24GB.

La Titan RTX avrà una potenza totale (TBP) di 800W, superiore del 33,3% rispetto alla GeForce RTX 4090, che si ferma a 600W, il che spiegherebbe l’impiego di un sistema di raffreddamento del genere e sarà alimentata presumibilmente da due connettori di alimentazione PCIe a 16 pin. Anche se non c’è ancora una data ufficiale per il lancio, la foto trapelata suggerisce che il prodotto dovrebbe essere già in fase di test.