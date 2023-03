In occasione di un recente evento tenutosi a San Francisco, Framework ha presentato nuovi importanti aggiornamenti alla sua gamma di laptop riparabili. Infatti, Framework Laptop 13 è stato rinnovato con processori Intel Core di tredicesima generazione, ma è stata introdotta anche la possibilità di avere chip AMD Ryzen 7040, ed è mostrato in anteprima un nuovo notebook da 16” con grafica dedicata modulare.

Framework Laptop 16 ha suscitato molto interesse grazie alle numerose opzioni di personalizzazione e riparabilità. Tra le novità, Framework ha introdotto gli “input module” e l'”Expansion Bay“. Quest’ultima, che punta ad aggiungere una scheda grafica dedicata aggiornabile, utilizzerà un’interfaccia PCIe x8 open source. Sono previste altre schede per l’Expansion Bay, tra cui una che permette di aggiungere due SSD M.2.

Gli “input module” consentono di modificare facilmente touchpad, tastiera e tastierino numerico, e sono disponibili in diverse dimensioni. Framework sta sviluppando tastiere in varie lingue, anche con retroilluminazione RGB, display secondari e macro pad. Molti di questi moduli utilizzano il firmware open source QMK su un microcontroller Raspberry Pi RP2040.

Framework Laptop 16 è compatibile con il sistema di schede di espansione di Framework Laptop 13, con tre porte per lato. Prezzo e specifiche saranno annunciati in primavera, mentre le consegne sono previste entro la fine di quest’anno. Nel frattempo, Framework ha reso disponibile la documentazione di progettazione per consentire ad altri di sviluppare i propri moduli.

Framework Laptop 13 è stato aggiornato con processori Intel Core Raptor Lake e AMD Ryzen serie 7040, dando la possibilità agli attuali possessori di acquistare nuove schede madri con questi chip. La linea Intel Core include i Core i5-1350P, Core i7-1360P e Core i7-1370P con vPro, tutti con RAM DDR4-3200 e un kit di altoparlanti da 80dB. I pacchetti con CPU AMD Ryzen saranno invece commercializzati con la più veloce RAM DDR5-5600. Dal punto di vista funzionale, i nuovi laptop avranno un display opaco e cerniere migliorate. Le porte varieranno tra le versioni Intel e AMD: quattro Thunderbolt 4 per Intel e due USB4, una USB 3.2 con DisplayPort e una USB 3.2 per Ryzen. Framework sta lavorando su nuovi colori per le cornici e permetterà di sceglierli liberamente nell’edizione fai-da-te.

I nuovi Framework Laptop 13 sono disponibili per il pre-ordine con un deposito di 100 dollari e saranno spediti a maggio. Le opzioni precostruite partiranno da 1.049 dollari con Windows 11 preinstallato, mentre la versione fai-da-te costerà 849 dollari, permettendo di aggiungere RAM, storage e un sistema operativo a scelta. L’azienda assicura che Fedora 38 e Ubuntu 22.04 saranno pienamente supportate su entrambe le nuove opzioni Intel e AMD, mentre sono in corso ulteriori test per Manjaro e Mint.