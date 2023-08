In un panorama sempre in fermento, e alla ricerca di nuove soluzioni che possano attirare l’attenzione degli utenti, i PC modulari svettano per la loro capacità di essere aggiornati costantemente da parte dell’utente finale, con estrema facilità.

Mentre le altre aziende leader del settore continuano a lanciare costanti rinnovamenti dei loro prodotti, Framework ha deciso di offrire una soluzione differente, specializzandosi proprio nella produzione di PC modulari e in seguito all’avvio della commercializzazione su vasta scala dei suoi prodotti, Framework sta per arrivare anche sul mercato italiano.

Framework, difatti, ha recentemente annunciato l’ufficiale avvio della commercializzazione dei suoi prodotti sul mercato italiano. Un passo importante per l’azienda, il quale segna un svolta significativa nel suo modello di business che, fino a poco tempo fa, si concentrava esclusivamente su mercati selezionati, rendendo di fatto molto complesso per noi avere accesso alla vasta gamma di prodotti di Framework.

Tra i vari prodotti disponibili a catalogo, spiccano il Framework Laptop 13 e il Framework Laptop 16, entrambi dispositivi che sono acquistabili in diverse configurazioni e vantano un alto grado di personalizzazione per ogni componente al loro interno.

Photo Credit: FrameWork

Il Framework Laptop 13 parte da un prezzo base di 979€, mentre il Framework Laptop 16, dalle dimensioni più ampie, è disponibile in Italia a partire da 1.579€. Tutti i prodotti, e le componenti per personalizzare i laptop, sono inoltre disponibili all’acquisto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Le novità, però, non finiscono qui. Framework, infatti, ha comunicato che per tutti i suoi PC sono disponibili i processori Intel Core di tredicesima generazione, garantendo così, a utenti vecchi e nuovi, la possibilità si fruire di alcuni fra i processori più potenti attualmente in commercio.

Per tutti i dettagli, e per iniziare a scoprire le potenzialità di questi PC modulari, si può fare un salto sullo store ufficiale di Framework, dove i preordini sono già aperti per il mercato italiano.