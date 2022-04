Framework, azienda che ha lanciato sul mercato un interessante notebook modulare, ha iniziato a venderne separatamente la scheda madre, dando modo agli appassionati di dare sfogo alla propria creatività e realizzare un computer portatile veramente su misura. Inoltre, la società ha distribuito progetti per la stampa 3D e informazioni elettriche open source per fare in modo che i maker abbiano tutto ciò che occorre per raggiungere i propri obiettivi.

Photo Credit: Framework

Nirav Patel, fondatore di Framework, ha pubblicato sul blog del sito ufficiale un case stampato in 3D di colore arancione e diffuso di dettagli per trasformare la scheda madre in qualcosa di più simile a un Raspberry Pi. Le motherboard di Framework vengono fornite con un Intel Core i5-1135G7, Core i7-1165G7 e Core i7-1185G7 a prezzi che vanno da 399 a 799 dollari. Al momento, le spedizioni sono partite negli Stati Uniti e Canada, mentre presto giungeranno anche nel Regno Uniti e altri paesi europei.

A differenza dei più classici Single Board Computer, la scheda madre Framework è priva di memoria RAM e di archiviazione, componenti ai quali dovrete provvedere voi direttamente, così come l’alimentazione. In questo repository GitHub trovate tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a mettervi all’opera, incluso un file CAD per stampare in 3D un case di esempio.

Photo Credit: Tom's Hardware

Questa scelta di Framework sicuramente fornirà ai maker un’altra valida alternativa per realizzare progetti potenzialmente molto interessanti, ad esempio computer ispirati a Raspberry Pi 400 o agli home computer degli anni ’80 con una tastiera che integra al suo interno la scheda madre e tutti i componenti necessari per funzionare stand alone. Del resto, Framework stessa, per il suo notebook modulare, ha già a catalogo tantissimi accessori che gli appassionati potranno sfruttare per creare il PC dei propri sogni, come ad esempio display, tastiere, touchpad, altoparlanti e molto altro ancora.