Francia in imbarazzo, rubati i dati di 43 milioni di cittadini

La Francia si è trovata tra le mani una bella gatta da pelare: l’agenzia nazionale per l’impiego France Travail ha annunciato di essere vittima di un attacco hacker. L’incidente di sicurezza sembra essere decisamente grave, considerando che sarebbero stati esposti i dati di 43 milioni di cittadini.

L’attacco avrebbe colpito l’agenzia nel periodo compreso tra il 6 febbraio e il 5 marzo scorso, mettendo a nudo i dati sensibili di chi ha usato l’agenzia per trovare lavoro negli ultimi 20 anni. I malintenzionati hanno avuto accesso a nome completo, data e luogo di nascita, numero di iscrizione al registro delle persone fisiche (NIR), indirizzo mail, indirizzo di casa, numero di telefono e identificativo all’interno del sistema dell’agenzia.

A causa della gravità dell’attacco, France Travail ha subito informato il CNIL, l’ente francese che si occupa della protezione dei dati, che ha confermato l’impatto su larga scala dell’attacco informatico in questione. L’agenzia ha avviato una campagna di notifica, per avvertire tutti gli individui coinvolti nella violazione dei loro dati personali.

L’incidente solleva ovviamente importanti questioni sulla privacy, specialmente in un paese come la Francia, che ha sempre tenuto in grande considerazione la protezione dei dati personali dei propri cittadini. La violazione mette in luce l’impellente necessità di rafforzare la sicurezza informatica di sistemi e agenzie che gestiscono dati sensibili, per evitare che episodi come questo possano accadere nuovamente in futuro.

Inutile dire che, ora che i dati personali di queste persone sono stati rubati, saranno vittima di tentativi di frode tramite campagne phishing tramite email, SMS e telefonate. Franc Travail ha già raccomandato ai cittadini di prestare particolare attenzione, così da evitare di cadere in questo tipo di truffe.